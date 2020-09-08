banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Tüm Türkiye'de maske takmak zorunlu
Tüm Türkiye'de maske takmak zorunlu
Avrupa'da da durum pek farklı değil!
Avrupa'da da durum pek farklı değil!
Dolar tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştı
Dolar tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştı
“Bir Umut” filmi ve karakterini anlattı
“Bir Umut” filmi ve karakterini anlattı

Doğalgaz altyapısında sona gelindi

MUŞ’TA DOĞALGAZ ALTYAPI ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN DOĞUGAZ BİTLİS, BİNGÖL, MUŞ DAĞITIM A.Ş. 34 KİLOMETRE ÇELİK VE 184 KİLOMETRE DE POLİETİLEN BORU DÖŞEMESİNİ TAMAMLAYARAK YATIRIM PROGRAMINDA SONA YAKLAŞTI.

MUŞ 08.09.2020, 14:17
2
Doğalgaz altyapısında sona gelindi

Muş’ta doğalgaz altyapı çalışmalarını sürdüren Doğugaz Bitlis, Bingöl, Muş Dağıtım A.Ş., 34 kilometre çelik ve 184 kilometre de polietilen boru döşemesini tamamlayarak yatırım programında sona yaklaştı.

Muş’ta yaklaşık 22 bin aboneyi gazla buluşturan Doğugaz, 2020 yatırım yılı programındaki çalışmalarını sürdürüyor. 2015 yılında başlatılan altyapı çalışmasındaki çelik imalatının yüzde 100’ünü tamamlayan Doğugaz, polietilende de yüzde 90’ını tamamladı. Vatandaşlara temiz, hesaplı ve konforlu gaz arzını ulaştıran Doğugaz, altyapı çalışmasını yılsonuna kadar tamamlamayı hedefliyor.

Sahadaki çalışmaları yerinde inceleyen Doğugaz Yapım İşletme Müdürü Kenan Uzun, Doğugaz olarak Muş altyapısına 2015 yılında başladıklarını ve 2016 yılında da şehir şebeke hatlarından abonelere gaz arzı sağlandığını hatırlattı. Çelik imalatının yüzde 100’ünü, polietilenin de yüzde 90’ını tamamladıklarını kaydeden Uzun, “Kalan yüzde 10’luk oran ise mücbir sebepten kaynaklı, imara açılmayan yollar, parsel terki yapılmayan yerledir. Yılsonuna kadar belli bir oran daha yapmayı düşünüyoruz. Muş’ta 2015 tarihinden itibaren 34 kilometre çelik, polietilende de yaklaşık 184 kilometrelik bir altyapı imalatı gerçekleşti. Bin 12 kilometre çelik ve polietilen imalatı yapıldı. Toplamda da 5 bin 72 servis kutusu konuldu. Genel olarak da Muş, Bitlis ve Bingöl’de 15 bin 101 servis kutusu hizmet vermektedir. Şu an Muratpaşa, Kale, Sütlüce ve Hürriyet mahalleleri 2020 yatırım programımızda ve çalışmalar sürüyor. Bu yıl planladığımız yatırımları 2020 yılsonuna doğru bitirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Yorumlar (0)
banner378
27°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 08 Eylül 2020
İmsak 05:03
Güneş 06:31
Öğle 13:07
İkindi 16:42
Akşam 19:33
Yatsı 20:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25