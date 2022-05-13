Bulanık’ta "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" sergisi

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından, 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programı çerçevesinde düzenlenen bilim fuarı sergisi büyük ilgi gördü.

Bulanık Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından gerçekleştirilen ‘TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’ serginin açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Çiçekli, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Aral, AK Parti İlçe Başkanı Resul Bulut, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel ve beraberindekiler, projeleri tek tek gezerek öğrenciler ve öğretmenlerden bilgi aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, TÜBİTAK Bilim Fuarının hazırlanmasında emeği geçenleri tebrik etti.