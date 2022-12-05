Bulanık’ta sahnelenen “Heba” oyununa yoğun ilgi

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Belediyesinin kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde sahnelenen ‘Heba’ isimli tiyatro oyunu büyük beğeni topladı.

Bulanık Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi ile Merkez Anadolu Meslek Lisesinde iki seans şeklinde sahnelenen oyun yoğun ilgi gördü. Gözde Dinçer ile Yavuz Kaan Gültekin’in yazdığı, yönetmenliğini Yavuz Kaan Gültekin’in yaptığı tiyatro oyununda “Asla pet etme ve yitip gitme!” mesajıyla gençlere ve öğrencilere bağımlılıkla ilgili mesajlar verildi. Burçak Bilgili, Banu Güngör İnal, Turgut Güneş, Mihriban Başara ve Pınar Koyuncu gibi başarılı oyuncuların canlandırdığı karakterlerle günümüzdeki gençlerin yaşadıkları ve başlarından geçen olayları çarpıcı bir dille seyirciye sunarak, uzak durulması gereken sigara, alkol ve madde kullanımı gibi zararlı alışkınlıkların sonrasında meydana gelen olaylar sahnede seyirciye yansıtıldı.

Başarılı tiyatro oyununda yine yanlış kurulan arkadaşlık bağlarının, duygusal çöküntülerin, aile kavramının önemi ve bağımlılıkla mücadele merkezlerinin de önemine vurgu yapıldı.

Oyunun sonunda öğrenciler, tiyatro oyuncularıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.