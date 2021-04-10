Bulanık’ta Polis Haftası kutlamaları

Türk Polis Teşkilatı’nın 176. kuruluş yıldönümü Muş’un Bulanık ilçesinde törenlerle kutlandı.

10 Nisan Polis Haftası kutlamaları nedeniyle Bulanık Hükümet konağı önünde düzenlenen törene İlçe Emniyet Müdürü Murat Dağ, kurum amirleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Bulanık İlçe Emniyet Müdürü Murat Dağ’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunduktan sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören burada sona erdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde tebrikleri kabul eden Müdür Dağ, halkın güvenini sağlamak, halkın huzur içinde yaşaması için ellerinden gelen bütün çabayı sarf ettiklerini belirterek, hizmetleri yerine getirirken de dayanışma ve adalet anlayışı içerisinde olduklarını söyledi. İlçe Emniyet Müdürü Murat Dağ, makamında tebrikleri kabul etmeye devam etti.