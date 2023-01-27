Başkan Turan’dan çocuklara bot ve mont desteği

Türkiye Bulanıklılar Eğitim Kültür ve Sevgi Derneği (TÜMBULSEVDER) Genel Başkanı Selahattin Turan, Muş’un Bulanık ilçesindeki çocuklara bot ve mont hediye etti.

Bulanık’ın mahallelerini dolaşan Turan ve yönetim kurulu üyeleri, çocuklara bot ve mont giydirerek ailelerin sevincine ortak oldu. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Turan, Bulanık’taki çocuklara mont ve bot hediye ettiklerini belirterek, “TÜMBULSEVDER olarak her zaman olduğu gibi ilklere imza atmaya devam ediyoruz. Sosyal sorumluluk projeleri ile sosyal farkındalık ortaya koymaya devam ediyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yılda yine ilçemizde çocuklarımız üşümezsin, üşüyen yüreklere dokunmak adına, gönülden gönülle köprü kurma adına bot ve mont yardımı dağıtmaya devam ediyoruz. Sokaklarda, mahallelerde dolaşıyoruz. TÜMBULSEVDER olarak sosyal projelerimizi devam ettiriyoruz, sosyal farkındalık ortaya koymaya devam ediyoruz. Çocukların ayaklarını ve yüreklerini ısıtmak ve Bulanık halkına hizmet etmek için bu yola çıktık. Biz çocukken üşüdük ve yıprandık. Çocuklar üşüyüp yıpranmasın diye buradayız. Bu çocukları gördüğümüz zaman kalbimiz, yüreğimiz sızlıyor. Çocuklar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Çocukların mutluluğu bizim için dünyanın en büyük mutluluğudur” diye konuştu.