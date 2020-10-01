Başkan Asya, Vali Gündüzöz ile birlikte korona virüs denetimine çıktı

Muş belediyesi Başkanı Feyat Asya, Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz ile birlikte korona virüs denetimine çıktı.

Belediye Başkanı Feyat Asya, Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz ve kamu kurum amirleri ile birlikte korona virüs salgını dolayısıyla işyerlerini denetledi. İstasyon Caddesindeki işyerlerini ziyaret eden heyet, işletme sahiplerini ve vatandaşları salgına karşı tedbir almaları hususunda uyardı.

“Dev proje adım adım ilerliyor”

Başkan Asya, kent meydanı projesi hakkında Vali Gündüzöz’ü bilgilendirdi. Belediye Başkanı Feyat Asya, denetimler sırasında eski hastanenin yerine uygulanan Kent Meydanı inşaatını ziyaret ederek proje hakkında Vali Gündüzöz’e bilgi verdi. Muş Belediyesi’nin şehre kazandıracağı en önemli projelerden biri olan Muş Kent Meydanı inşaatı hızla ilerliyor. Temel kazısı ve reglajı tamamlanan projede radye temel çalışması yapılıyor. Gece gündüz özverili çalışmanın sergilendiği Kent Meydanı projesi şehre ayrı bir estetik kazandıracak.