banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İsrail, Gazze'de çok katlı bir binayı daha vurdu
İsrail, Gazze'de çok katlı bir binayı daha vurdu
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan Filistin açıklaması
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan Filistin açıklaması
Netanyahu: Gazze'ye yönelik askeri operasyon devam edecek
Netanyahu: Gazze'ye yönelik askeri operasyon devam edecek
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'dan Filistinlilere destek
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'dan Filistinlilere destek

Başkan Altın, esnaf ziyaretlerinde bulunarak vatandaşların bayramını kutladı

Muş Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, Ramazan Bayramı arifesinde açık işyerlerini ziyaret ederek esnafların ve vatandaşların bayramını kutladı.

MUŞ 12.05.2021, 18:34
Başkan Altın, esnaf ziyaretlerinde bulunarak vatandaşların bayramını kutladı

Muş Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, Ramazan Bayramı arifesinde açık işyerlerini ziyaret ederek esnafların ve vatandaşların bayramını kutladı.

Belediye Başkanı Cengiz Altın, Ramazan Bayramı arifesinde Yılankıran Caddesi, Kasaplar Çarşısı, Yüzyıl Caddesinde açık bulunan işyerlerini ziyaret etti. Hayırlı ve bol kazançlar dilediği esnafların bayramlarını tebrik eden Başkan Altın, vatandaşlarla ve esnaflarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. bBaşkan Altın, “Hoşgörünün, birlik ve beraberliğin pekiştiği ramazan ayına Allah’ım tekrar kavuşmayı nasip etsin. Bu duygularla ilçemizin, ülkemizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı en içten duygularımla tebrik ediyor, bayramın manevi ikliminin tüm insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum” dedi.
Yorumlar (0)
18°
açık