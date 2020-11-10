Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82. yıldönümü

Muş’un Malazgirt ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 82. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82’nci yılı nedeniyle yapılan tören, Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na kaymakamlık, belediye başkanlığı ve siyasi parti temsilcilerinin çelenklerinin sunumu ile başladı. Program; saat 09.05’te siren sesi ile 2 dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı’nın okunması ve göndere çekilen bayrağın yarıya indirilmesi ile devam etti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapıldığı törene Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Okay Suna, Malazgirt Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş, Cumhuriyet Başsavcısı Furkan Çağrı Akar, Malazgirt Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Uysal, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ahmet Doğan katıldı.