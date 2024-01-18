Kayseri Erciyes Anaokulu tarafından sokak hayvanlarına yönelik, Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerinin de katılımıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlik çerçevesinde öğrencilere görevli personel tarafından sokak hayvanları için mama kabı, mama ve tanıtım dergisi dağıtıldı. Ayrıca, çocuklarla birlikte sokak hayvanları için mama ve su bırakıldı. Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Veteriner Hekim Özlem Bozkaya tarafından veteriner hekimlik mesleği, hayvan sevgisi, evcil hayvan ve yabani hayvan konularında öğrencilere bilgi verdi. Ayrıca, sokak hayvanlarını beslerken dikkat edilmesi gerekenler, beslenme odaklarına nasıl mama bırakılması gerektiği ve hijyen kuralları dikkate alınarak ne şekilde mama ve su verilmesi konuları anlatıldı.

Etkinlik, çocukların sokak hayvanlarına yardım etmenin önemini ve mutluluğunu yaşamalarını sağladı.