Kılıç Grand Prix’de mücadele eden Nisanur Erbil, tablo-64’te Fransız Caroline Queroli’yi 15-8, t-32’de Güney Koreli Soyeon Yun’u 15-10, t-16’da ABD’li Maia Chamberlain’i 15-13 ve çeyrek finalde Japon Misaki Emura’yı 15-14 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Yarı finali de Güney Koreli Sebin Choi karşısında 15-14’lük galibiyetle tamamlayan Erbil, finalde İspanyol Lucia Martin-Portogues ile eşleşti. Final karşılaşmasında 15-5 yenilen Erbil organizasyonu ikinci sırada, gümüş madalya ile noktaladı.



Organizasyonda bugün piste çıkan Enver Yıldırım 22., Deniz Selin Ünlüdağ ise mücadelesini 60. sırada tamamladı.