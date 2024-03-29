İsrail ordusu Gazze Şeridi’ne saldırılarını sürdürürken, Doğu Kudüs ve Batı Şeria’daki Filistinliler, Ramazan ayının üçüncü cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya akın etti. Binlerce Filistinli sabah erken saatlerinden itibaren İsrail’in kurduğu askeri kontrol noktalarını geçerek Mescid-i Aksa’nın yolunu tuttu. Ancak İsrail güçleri, Batı Şeria'dan gelenlerin Kudüs'e girişlerinde sıkı kısıtlamalar uyguladı. Çok sayıda Filistinlinin Kudüs'e girişine izin verilmedi.

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Kudüs İslami Vakıflar Dairesinden yapılan açıklamada, İsrail'in kısıtlamalarına rağmen Mescid-i Aksa'da 125 bin müslümanın cuma namazında birlikte saf tuttuğu kaydedildi.

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