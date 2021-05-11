banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Müge Anlı kardeşini canlı yayına çıkardı
Müge Anlı kardeşini canlı yayına çıkardı
İçişleri'nden 'şehit aileleri' için genelge
İçişleri'nden 'şehit aileleri' için genelge
Ülkelerden İsrail'e çağrı!
Ülkelerden İsrail'e çağrı!
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden koronavirüs aşı kartı nasıl alınır ?
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden koronavirüs aşı kartı nasıl alınır ?

Jandarma sokak hayvanlarını unutmadı

Mersinde jandarma ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi.

MERSİN 11.05.2021, 13:33
Jandarma sokak hayvanlarını unutmadı

Mersinde jandarma ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma timi, hayvanların beslenebilmesi için Silifke ilçesinde ormanlık alanlar ile ilçedeki farklı noktalara mama, yem ve su koydu. Sokak hayvanlarının yoğun olarak yaşayıp yiyecek ve içecek bulmakta zorlandığı alanlarda yapılan dağıtımlar esnasında jandarma ekipleri karşılaştıkları sokak hayvanlarıyla yakından ilgilenerek şefkat gösterdi.

Jandarmanın tam kapanma sürecinde sokak hayvanlarına su ve mama vermeye devam edeceği bildirildi.
Yorumlar (0)
19°
açık