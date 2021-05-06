TÜRKİSTAN ULUSLARARASI HAVALİMANI, KAZAKİSTAN'IN EN İYİ HAVALİMANI OLARAK GÖSTERİLİYOR...

Kamu-özel ortaklığı (PPP) modeli ve yüzde 100 özel sektör sermayesiyle YDA Group tarafından 11 ay gibi rekor bir sürede inşası bitirilen Türkistan Uluslararası Havalimanı, bölgenin son yıllarda yapılan en önemli yatırımları arasında gösteriliyor. Koronavirüs salgınına rağmen havalimanı, Kasım 2020’de açılışının ardından ilk ay (Aralık 2020) 3 bin 393 kişiyi ağırladı. Yeni yılla birlikte yolcu sayısını artıran havalimanı, ocakta 5 bin 766, şubatta 6 bin 392, martta 10 bin 565 ve 14 Nisan itibarıyla da 7 bin 633 yolcuya ulaştı. Böylece Türkistan Uluslararası Havalimanı, açılışının ardından geçen 5 ayda toplam 33 bin 749 bin yolcu ağırlamış oldu.

TÜRKİSTAN’IN, DÜNYAYA AÇILAN KAPISI OLDU

Havalimanı ile ilgili bilgi veren YDA Group Bölge Yöneticisi Taner Ataeri, Türkistan Uluslararası Havalimanı yatırımına Kazakistan Devleti ile karşılıklı görüşerek başladıklarını söyledi. Türkistan’a son iki yıldır turizm, sağlık, otelcilik, konaklama ve eğlence alanlarda çok fazla yatırımın yapıldığına dikkat çeken Ataeri, “Türkistan Uluslararası Havalimanı’na ilgi her geçen gün artıyor, uçaklar hep dolu gidip geliyor. Gelecekte Türkiye’den farklı şehirlere uçuşlar gerçekleştirmeyi planlıyoruz” dedi. Ataeri, Türkistan’ın yeni turizm yatırımlarıyla bölgenin cazibe merkezi olma yolunda ilerlediğini belirterek, YDA Group olarak ülkedeki yatırımlara devam edeceklerini ifade etti. Türkiye’den Hoca Ahmet Yesevi Türbesi gibi manevi değeri olan yerleri görmek isteyen çok sayıda insanın bulunduğunu sözlerine ekleyen Ataeri, herkesi Türkistan’ı görmeye davet etti. Ataeri, Türkistan Uluslararası Havalimanı’nın modernizasyon, altyapı ve hizmet olarak Kazakistan’ın en iyi havalimanı olarak gösterildiğini söyledi.

YOĞUN TALEP VAR

Türkistan Uluslararası Havalimanı İşletme Genel Müdürü Hakan Kılavuz ise hedeflerinin havacılıkta kaliteyi artırmak olduğunu vurguladı. Havalimanına gösterilen ilgiden mutlu olduklarını ifade eden Kılavuz, Türkistan Uluslararası Hava - limanı’nın şu ana kadar 120’nin üzerinde uçağa ev sahipliği yaptığını sözlerine ekledi. Hakan Kılavuz, İstanbul-Türkistan seferlerinin mart ayında başladığını belirterek şöyle konuştu: “Bu zaman kadar bu şehirler arasında 7 sefer gerçekleştirdik ve bu seferlerde 1207 yolcuya ev sahipliği yaptık. Uçaklarımız İstanbul-Türkistan hattında yüzde 90 doluluk oranıyla sefer yapıyor. İki ülke vatandaşlarından da uçuşlara yoğun talep var.” Türk Hava Yollarının (THY) 3 Mayıs’tan itibaren Türkistan’a doğrudan uçuş başlatmayı planladığı bilgisini veren Kılavuz, bu durumun yolcu sayılarını artıracağını sözlerine ekledi.