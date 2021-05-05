Lojistik dosyasında bu ay: OTOMOTİV VE YEDEK PARÇA TAŞIMACILIĞI

HAZIRLAYAN: HARUN REŞİT TIĞLI

OTOMOTİV VE YEDEK PARÇA TAŞIMACILIĞI

Motorlu taşıtların ve parçalarının üretim bantlarından hedef pazarlara nakliyesini kapsayan otomotiv ve yedek parça taşımacılığı, çok yönlü hizmetleri bünyesinde barındırıyor. Türkiye’nin ihracatında önemli bir paya sahip olan otomotiv sektörü aynı zamanda ciddi bir istihdam alanı da oluşturuyor. Otomotiv sektörü açısından büyük bir pazara sahip olan Türkiye’de otomotiv ve yedek parça taşımacılığı da ön plana çıkıyor. Ekovitrin, otomotiv ve yedek parça taşımacılığı ile ilgili analizlere ve firmaların yatırımlarına yer veriyor.

LOJİSTİK YAZILIMLARI

Yazılımlar, lojistik sektörünün yükünü önemli ölçüde hafifletiyor. Dosyamızda ‘LOJİSTİK YAZILIMLARI’ konusu da yer alıyor.

OTOMOTİV VE YEDEK PARÇA TAŞIMACILIĞI LOJİSTİK DOSYASI EKOVİTRİN MAYIS SAYISINDA!

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