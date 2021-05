Karavansaray Türkistan, tüm ziyaretçilerine inanılmaz deneyimler, keşifler ve adeta bir zaman yolculuğunun içerisinde olmanın benzersiz keyfini sunan eşsiz bir atmosfere sahip.

Farklı alanlardan oluşan yapısı ile sadece bir turizm destinasyonu değil; göründüğünden çok daha fazlasını barındırıyor. 2 farklı konsept otel, modern ve gelenekseli bir arada buluşturan alışveriş alanları, keyifli yeme içme mekanları, Kazakistan kültürüne dair keşiflerin yapılabileceği et - kinlik ve eğlenceler hem yerel hem de yabancı turistler için bir cazibe merkezi olarak konumlanmış.

İKİ FARKLI OTEL İLE HİZMET VERİYOR

Açıkhava ile kapalı mekanları üstün bir mimari anlayış ile bütünleyen komplekste, farklı ihtiyaçlara yönelik iki adet otel bulunuyor. Türkistan’daki en büyük lüks Presidential Suite’e ev sahipliği yapan ve toplamda 4737 m 2 ’lik bir alan üzerinde kurulu lüks detaylara sahip göz alıcı 37 özel odası ile Kun Hotel konuklarına eşsiz bir tatil deneyimi yaşatıyor. Kompleks bünyesinde 7840 m2’lik bir alan üzerinde kurulu olan Khaganate Hotel ise, standart odalardan suitelere uzanan farklı büyüklükteki 76 adet odası ile aileleri konforlu bir tatile davet ediyor.

Ayrıca Kun Otel müşterilerinin faydalanacağı Eposia Restaurant ve Khaganate Otel müşterilerinin faydalanacağı Ertegia Restaurant ve Tulpar Lobby Bar da yine günün her saati konuklarına enfes lezzetler sunuluyor. Her iki otel misafirlerinin kullanımına açık 2418 m2’lik büyük SPA alanı ise konuklarına benzersiz bir dinlenme ve yenilenme imkanı sağlıyor. Karavansaray hem tatilseverlere hem de ziyaretçilerine, dünyaca ünlü markaların yer aldığı eşsiz mimariye ve peyzaj alanlarına sahip açık hava alışveriş alanları, hesaplı alışveriş imkanı sunan outlet mağazaları, tarihi dokularla bugünü birleştiren Bedesten’i, keyifli sine - ma salonu, her damak zevkine hitap eden restoran ve fast food noktaları ile benzersiz deneyimler sunuyor.

Saat 10:00-22:00 arası açık olan alanlar, bir su kanalı boyunca uzanan özel mimari yapısı ile konuklarına suyun ferahlığını yaşatıyor ve içinden hiç çıkmak istemeyeceğiniz bambaşka bir atmosfere dönüşüyor. Karavansaray’ın masalsı atmosferi bununla da sınırlı değil. Epik deneyimler ile zenginleşen eğlence alanları da izleyicileri hem çok şaşırtıyor hem de çok keyiflendiriyor.

KYZ KUU: ÖZEL GÖSTERİ ATLARI

Karavansaray tesisleri bünyesinde bulunan 1460 izleyici kapasiteli bir arenada özel eğitilmiş atlarla müthiş bir gösteri sunuluyor. Kyz Kuu adını taşıyan bu gösteri de, Fransa, ABD ve Avrupa’da yaklaşık 400 filmin çekimlerinde yer alan ünlü Fransız binicilik eğitmeni Mario Lurashi’nin eğittiği özel gösteri atları yer alıyor. Kazak mitleri ve efsanelerine dayanan bu benzersiz şovda bazen bir lale tarlasında kahramanın aşkı için savaşması sahnelenirken, bazen de Kaindy Gölü’ndeki ağaçların üzerinden amansız bir kovalamaca sergileniyor.

KYZ-ZHİBEK VE TOLEGEN: DANS, IŞIK , MÜZİK VE SU GÖSTERİSİ

Karavansaray’ın bir diğer büyüleyici gösterise izleyicileri inanılmaz bir aşkın tanığı haline getiryor. Tesisler içinde yer alan kanal boyunca gerçekleştirilen büyüleyici tekne geçit töreninde, 16. yüzyıla ait Kazak halk efsanesi “Kyz-Zhibek & Tolegen”in hikayesi izleyicilere aktarılıyor. Dans, ışık ve müziği bir arada bütünleyen bu destansı aşk hikayesi tüm konukların kalbine ve ruhuna dokunuyor. Ana gösteri Karavansaray Limanı’ndan başlıyor ve gösterideki her tekne farklı bir karakteri temsil ediyor. Ziyaretçileri hayal gücüyle dolu bir yolculuğa çıkartan gösteri, sembolizm dolu bir hikayeyi izleyicilere aktarıyor. Bu etkileyici şovun büyük finali ise büyüleyici bir su ve ışık gösterisi olan Fantastic Fountain Show olarak gerçekleşiyor.

FLYING THEATRE (UÇAN TİYATRO)

Karavansaray’da, Kazakistan kültürünün deneyimlendiği bir başka masalsı etkinlik alanı ise Flying Theatre. Orta Asya’da benzeri olmayan bir proje olan Flying Theatre ile ziyaretçiler 40 kişi kapasiteli yumurta şeklindeki bir yapıyı ziyaret ediyor ve arttırılmış gerçeklik efektlerine sahip teknolojisi ile Kazak kültürünün büyümesine ve efsanevi kuş Samruk’un ilgi çekici hikayesine şahit oluyorlar. Bu benzersiz etkinlik alanında ziyaretçiler inanılmaz bir uçuşa çıkıyor ve Büyük İpek Yolu’ndan modern Kazakistan’a uzanan bir tarihe tanıklık ediyorlar. Karavansaray’da keşfedilecekler elbette bunlarla sınırlı değil. Bir diğer masalsı alan Family Entertainment Center’da, antik ipek yolu kasabalarını andıran neşeli bir atmosfere açılan bambaşka bir dünya konuklarını bekliyor. Eski çarşı, ziyaretçilerini alçı ve sazdan yapılmış binalar ve süslemelerle zamanda geriye doğru bir yolculuğa çıkarırken, yeni çarşı konuklarını detaylı süslemeler, renkli mozaikler ve güzel dokunmuş kumaşlarla karşılıyor. Ardından Family Entertainment Center’da yer alan Magical Soug’da, Crazy Spices Bumper Cars, Apple Harvest, Magic Lanterns Ferris Wheel, Wild Bowls, Tulip Carousel ve Golden Eagle Coaster gibi araçlarla eğlenceye doyamayacaksınız. Tüm bu keşifler ve benzersiz özellikleri ile Karavansaray Türkistan’ı ziyaret edenler tüm eşsiz deneyimleri bizzat yaşıyor ve bu büyüleyici hikayenin bir parçası oluyorlar.

200 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

200 bin dönüm arazi üzerinde İnşaatı Türk yatırımcılar tarafından Kazakistan Kalkınma Bankası JSC (Baiterek Ulusal Yönetim Holding JSC’nin bir iştiraki olan DBK) ile ortaklaşa finanse edilen ve 200 milyon dolara mal olan proje, Türkistan’ın bir markası haline geldi. Karavansaray kompleksi, antik kentin merkezinde, hem geçmişe hem de geleceğe bir yolculuk sunan küçük bir kasabayı andırıyor. Türkistan’ın aydınlık sokaklarında sadece yürümekle kalmayıp, aynı zamanda tüm Karavansaray kompleksi boyunca uzanan su kanalında gondollarla da bir gezi yapabilirsiniz. Karavansaray Türkistan turizm kompleksinin finansman yapısı yabancı yatırımcıların yatırımlarını da içeriyor. Proje sahibi Türkistan İpek Yolu Limanı LLP’nin kendi katılımı 47 milyar tenge (toplam proje maliyetinin yüzde 54’ü), DBK’nın 40 milyar tenge tutarındaki katılımının, 30 milyarı Banka’nın dış borçlanma piyasalarındaki borçlanma fonları, geri kalan 10 milyar tengesi (proje maliyetinin yüzde 11,4’ü) bütçe kredisinin masrafı. İnşaat , montaj çalışmaları ve turistik kompleks için ekipman alımı ise banka tarafından yapıldı.