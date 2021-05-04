Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek: '2020 yılını yüzde 34,5'lik getiriyle lider tamamladık'

Katılım Emeklilik, katılım sigortacılığı sektöründe emeklilik fonları getiri ortalamasında yüzde 34,5 getiri oranıyla 2020 yılını sektör lideri olarak tanımladı. Yeni markaları olan Katılım Sağlık ise önemli bir büyümeyi gerçekleştirdi ve 2021’de katılım sigortacılığında toplam 200 milyon TL prim üretmeyi hedefliyor. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, katılım sigortacılığı sektöründe ulaştıkları büyüklüğü ve pandemi sürecinde uyguladıkları stratejileri Ekovitrin’e anlattı.

Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ’nin sektörde ulaştığı büyüklüğü rakamsal verilerle anlatır mısınız?

Katılım Emeklilik olarak 2020’de yıllık üretim rakamlarımızla göz doldurduk. Katılım Emeklilik olarak baktığımızda katılım sigortacılığında; hayat branşında 102,6 milyon TL, sağlık sigortalarında 37,3 milyon TL, ferdi kaza sigortalarında ise 7,3 milyon TL prim ürettik. BES tarafında ise OKS dahil sözleşme sayımız da 750 bini aştı, fon büyüklüğümüz 3,773 milyar TL oldu

Sağlık sigortalarının büyümesi ve derinleşmesine destek sağlayan yeni markamız Katılım Sağlık da kuruluşunun üzerinden henüz bir yıl geçmesine rağmen faizsiz sağlık kategorisinde iddialı bir büyüme gerçekleştiriyor. Katılım Sağlık, Türkiye’nin ilk faizsiz özel sağlık sigortasını geliştirerek ve hayata dokunan diğer ürünleriyle sağlık kategorisinde de gönül rahatlığıyla faizsiz hizmet alınabileceğini gösterdi. Katılım Sağlık’la birlikte pek çok bireysel ve kurumsal müşterimizin teveccühü oldu. Bünyemize kattığımız 78 kurumsal müşterimiz ve 30 bini aşkın sigortalımızla kurumsal sağlık sigortalarında 50 bin sağlık sigortası poliçesi hedefimize çok yaklaştık. İnanıyorum ki yıl bitmeden bu hedefimizi de gerçekleştirmiş olacağız. 2021’de katılım sigortacılığında toplamda 200 milyon TL prim üretmeyi hedefliyoruz.

Yüksek üretim rakamlarımızla ve emeklilik fonları getiri ortalamamızda yüzde 34,5’lik getiri oranımızla 2020 yılını sektör birincisi olarak tamamladık. Sektörün ortalama getirisi yüzde 23 seviyesinde gerçekleşirken katılımcılarımız Katılım Emeklilik fonlarını seçerek ortalama emeklilik sektörü katılımcısına göre yüzde 11,5 oranında daha fazla getiri elde etti. Yıllık enflasyonun yüzde 14,6 olduğunu göz önünde bulundurursak da Katılım Emeklilik olarak katılımcılarımıza enflasyonun üzerinde reel olarak ortalama yüzde 17,40 getiri sağladık. Katılım Emeklilik Hisse Fonu, tüm emeklilik fonları arasında yüzde 109,31’lik getiri ile yılı yine lider bitirdi.

KATILIM ESASLI ÜRÜNLER SUNUYORUZ

Katılım Emeklilik olarak gerek yönetim gerekse rekabet anlamında uyguladığınız stratejiler nelerdir?

Katılım Emeklilik’i sektördeki diğer kuruluşlardan farklı kılan özelliklerden bahseder misiniz? Katılım Emeklilik, hangi hizmet ve çözümlerle sektörde fark yaratıyor? İşlerimizin merkezine dijitalleşmeyi koymamızın bize pek çok avantaj sağladığını söyleyebiliriz. Özellikle pandemi döneminde müşterilerimiz işlemlerini evlerinden çıkmadan gerçekleştirebildiler. Yüksek teknolojik altyapımız sayesinde çalışanlarımız da evden hizmet verebiliyorlar. Bu sayede çalışan ve müşterilerimizin sağlıklarını korurken işlemler de hızlanıyor. Kurulduğumuz günden bu yana dijitalleşme ve teknolojiye önem verdik, yatırım yaptık. Bu sayede bizi tercih edenlere büyük avantaj sağladık. ‘Katılım Cep’ mobil şubemiz ile katılımcılarımıza, tasarruflarını anlık görüntüleyebilme fırsatı sunuyoruz. Fon dağılım değişikliği, katkı payı değişikliği gibi pek çok işlemi de yine telefonları üzerinden yapabiliyorlar. Web sitemizi ziyaret edenler de fon bültenlerimiz, BES ve OKS ile ilgili kitapçıklarımız, katılım sigortacılığı sayfalarımız gibi geniş yelpazede bilgi ve içeriğe ulaşabiliyor. Dijitalleşmeyi alanında eşsiz ürünler, iyi eğitimli satış personeli, müşteri odaklı yaklaşımımız gibi özelliklerimiz izliyor. Tüm bunlara büyük resmi görerek baktığımızda müşteri memnuniyetini artırıcı pek çok aksiyonu önceden öngörerek aldığımız ortaya çıkıyor. Katılım Emeklilik olarak insancıl yaklaşımımız, bilgi birikimimiz ve teknolojik altyapımızla değişimin öncüsü olmak için çalışmaya devam ediyoruz. Başladığımız günden bu yana sahadan aldığımız geri bildirimlerle, gerçekleştirdiğimiz araştırmalarla müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi ürünler geliştiriyoruz. Katılım sigortacılığının öncüsü Katılım Emeklilik olarak hayatın her anına dokunan ürünlerimizle hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz. Hayat, emeklilik ve sağlık branşlarında insanların ihtiyaç duyacağı tüm ürünleri katılım esaslı olarak sunuyoruz. Katılım esaslı ürünler olması da onları alanında benzersiz, eşsiz kılıyor.

KATILIM SİGORTACILIĞI YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Türkiye’de katılım sigortacılığı sektörüne baktığımızda karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor?

Sektörün büyüklüğü hakkında bilgi verir misiniz? Katılım sigortacılığı, geniş kitlelerin teveccühü ile yükselişini sürdürüyor. Katılım sigortacılığının oranında büyüme kaydetmesi bu ilgiyi somutlaştırıyor. TSB verilerine göre 2021 yılı Ocak sonu itibarı ile katılım sigortacılığı toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,1 artış ile yaklaşık 480 milyon TL olarak gerçekleşti. OKS ile faiz hassasiyeti olan müşterilerimizin tahmin edilenden daha fazla olduğu görüldü. Katılım sigortacılığının hayatın her alanına hitap eden ürünler geliştirmesiyle sektör derinleşiyor. Daha önce sağlıktan eğitime faiz hassasiyeti olduğu için sigorta ürünü almaya çekinen insanlar gönül rahatlığıyla bu hizmetleri alabiliyor.

Katılım Emeklilik olarak faiz hassasiyeti olan insanların başta BES olmak üzere, sigorta ürünlerinden de daha fazla yararlanmasında önemli katkımız olduğunu düşünüyoruz. Bunu katılım sigortacılığının büyüme rakamlarından da anlayabiliyoruz. BES tarafında ise faizsiz fonların pazar payı 2019 yılı sonundaki yüzde 13,70’lik rakamdan, 2020 yılı sonunda yüzde 18,12’ye yükseldi.

FAİZSİZLİK PRENSİBİYLE HAREKET EDİYORUZ

Faizsiz Bireysel Emeklilik Sistemi’nde süreç nasıl işliyor? Bu sistemin Bireysel Emeklilik Sistemi’nden farkları nelerdir?

Faizsiz esaslı BES dediğimizde; tüm süreçlerin ve yatırım fonlarının faizsiz esaslara uygun olması anlamına geliyor. Katılım Emeklilik, sektörde kuruluşu itibarıyla sadece faizsiz sistemle hizmet sunan şirket olma özelliği ile faizsiz BES’i anlamak için en iyi örnek. Biz Katılım Emeklilik olarak BES fonlarımızı yüzde 100 faizsiz yatırım araçlarında değerlendiriyoruz. Faizsiz fonlar katılım bankacılığı ve katılım finans prensipleriyle yönetilen fonlar anlamına geliyor. Yatırılan varlıkları faizsizlik prensibine dayandırmamız gerekiyor. Bunları; katılım hesapları, borsadaki katılım endeksleri, özel sektörün ve katılım bankalarının çıkarttığı kira sertifikaları, altın fonu ve dövize endeksli enstrümanlardan oluşan fonlar grubu olarak tanımlayabiliriz.

Kısaca BES’ten genel olarak bahsetmek gerekirse de; BES, küçük tasarruflarla geleceğimize yatırım yapma imkanı sağlıyor. SGK’nın yanında tamamlayıcı ikinci bir sosyal güvenlik imkanı sunuyor. İkinci bir emeklilik maaşı fırsatı sunuyor. Bunun yanı sıra birikimleri kısa vadeli dalgalanmalardan korumaya imkân tanıyor. İsteyen vatandaşlarımız, altın ya da döviz almak yerine birikimlerini, BES’teki altın ve döviz fonlarına yatırarak çifte kazanç sağlayabiliyor. Getirilerinin yanı sıra BES ile yüzde 25 devlet katkısından yararlanıyorlar. Hiçbir kuyumcu tam altın aldığınızda size çeyrek altın vermez ama Devletimiz şu anda yüzde 25 devlet katkısı ile bunu BES aracılığıyla yapıyor. Kısacası BES, az parayla da tasarruf yapılabilen ve en masrafsız alternatif.

PANDEMİ SÜRECİNE ÇIK HAZIR GİRDİK

Pandemiden gerek katılım sigortacılığı gerekse Katılım Emeklilik nasıl etkilendi?

Pandemide hangi tedbirleri aldınız? Sigorta şirketlerinin yapıları itibariyle yeni normale en hızlı adapte olabilen şirketlerden olduğunu düşünüyorum. Sigorta sektörünün doğası ve çalışan yapısı gereği çeviklik kaslarının güçlü olduğunu, değişime çok çabuk adapte olabildiklerini gözlemliyorum. Doğası derken sigorta şirketlerinin olmazsa olmazı dijitalleşme ve eğitim. Bu iki konuda bizim sektör gerçekten iddialı. Bu ekosistem bize çok büyük avantaj sağlıyor. Salgın süreci de bunu kanıtladı. Sektörümüzde pek çok şirket çok kısa zamanda evden çalışma sistemine geçip verimliliklerini azaltmadan hatta artırarak iş akışlarını bu çerçevede düzenledi. Bu çevik olabilme yeteneği sektör için büyük bir başarı.

Salgından önce evden çalışma sistemi, aslında herkesin istediği ama bazı soru işaretlerinden dolayı uygulamaya geçiremediği bir sistemdi. Salgın döneminde zorunlu olarak hepimiz bu sistemi test etmiş olduk. Sonuçları analiz etmek gerekirse pek çoklarının endişeleri bu süreçte gitmiş oldu. Sistemin uygulanabilir olduğuna dair inanç arttı. Home office çalışma sisteminde sürekli ya da hibrit, hangi modelin daha verimli olduğu şirketten şirkete, biraz da şirket kültürüne bağlı olarak değişecektir ama bu sistemin normalleşme sürecinden sonra da hayatımızın bir parçası olacağından eminim.

Katılım Emeklilik özelinde değerlendirmek gerekirse bu sürece çok hazır girdik; dijitali merkeze alan anlayışımızla teknolojik altyapımız çalışanlarımız için de müşterilerimiz için de hazırdı. Sistemlerimiz evden çalışmaya hemen adapte edilip uzaktan bağlantı yoluyla kademe kademe birçok çalışanımıza evden çalışma imkanı sunduk. Katılımcılarımız da evlerinden çıkmadan hem mobil uygulamamız hem de web sitemiz üzerinden fon dağılımından tahsilata kadar her türlü işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Dijital platformlarımız aracılığıyla tasarruflarını anlık görüntüleyebiliyor ve fon dağılım değişikliği, katkı payı değişikliği gibi pek çok işlemi telefonları üzerinden yapabilme rahatlığını yaşıyorlar.

BÜYÜMEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

Pandemi sonrasında sektörde hangi stratejileri izleyeceksiniz?

Katılım Emeklilik olarak hedefleriniz nelerdir? Pandemi sonrasında sigorta sektörünün güçlenerek büyüyeceği, evden çalışma sisteminin hayatımızın bir parçası olacağı, bununla birlikte yüz yüze satışın süreceği ve ofislerimizin de yine eskisi kadar olmasa da vazgeçilmezimiz olmaya devam edeceğini öngörüyoruz. Katılım Emeklilik olarak 7 yaşını doldurmuş bir şirket olup kurulduğumuzdan bu yana her yıl sektörün üzerinde büyümeye devam ettik. Pandemi şartlarına da kısa sürede uyum sağlayarak 2020’de de büyümemizi sürdürdük. 2021’ye yeni normallere hazır girdik. Salgının seyri bazı belirsizlikler oluştursa da buna göre stratejilerimizi oluşturduk. Bu sayede bu yılı da performansımızı artırarak geçirmeyi hedefliyoruz. BES, sağlık, hayat ve ferdi kaza sigortaları kategorilerinde büyümemizi sürdüreceğiz.