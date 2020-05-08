BU BAŞARI ALKIŞLANIR: TÜRK GIDA MARKASI SUNTAT’IN ÜRÜNLERİ AVRUPA’DAKİ 35 BİN MARKETTE SATILIYOR

Almanya’daki Türk gıda devi SUNTAT Şirketler Grubu’nun beşi Türkiye’de toplam altı adet üretim tesisi bulunuyor. SUNTAT markalı ürünler Avrupa Birliği başta olmak üzere dünya genelinde 50’den fazla ülkeye ihraç ediliyor. 3 binden fazla ürün gamına sahip olan SUNTAT, uluslararası şirketler grubu olarak küresel çapta çalışıyor. Grubu oluşturan on dört şirkette, 100’ü Almanya’nın Mannheim şehrindeki yönetim merkezinde olmak üzere toplam bin 800 kişiye istihdam sağlanıyor.

Almanya’daki Türk gıda devi Suntat, Türkiye’deki fabrikalarında ürettiği ürünleri Avrupa Birliği ülkelerine ihraç ediyor. Suntat Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baklan, Ekovtirin’e yaptığı açıklamada; “Almanya başta olmak üzere diğer Avrupa Birliği ülkelerindeki 35 bin markette 160 çeşit gıda ürününün satışını gerçekleştiriyoruz. Suntat, Avrupa’da en önde gelen gıda tedarikçileri arasında yer alıyor” dedi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘köylü milletin efendisidir’ sözünü hatırlatan Mustafa Baklan, Türkiye’de tarım sektörüne daha fazla yatırım yapılması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca Atatürk’ün ‘hayatta en hakiki mürşit ilimdir’ sözüne de vurgu yapan Mustafa Baklan; “Şu anda dünya ilimde yarışıyor. Koronavirüsün aşısını bulmak için tüm ülkeler uğraşıyor. İlim ve tarıma yatırım yaparsak, petrol sahibi olmaktan daha fazla avantajlı olacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

1960’lı yıllarda Çorum’un Sungurlu ilçesinden Almanya’ya işçi olarak giden Adıgüzel Baklan’ın çocukları Halil, Mustafa, Muharrem, Ali ve Kadir Baklan tarafından Almanya’da “Baktat” markasıyla temelleri atılan ve son iki yıldan bu yana başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinde Suntat markasıyla öne çıkan şirket, Avupa’nın en önde gelen gıda tedarikçileri arasında bulunuyor. Almanya’nın Mannheim kentinde yer alan yönetim merkezi ve devasa bir lojistik üssü ile hizmet veren Suntat, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde ürünlerini pazarlıyor. 35 yıllık geçmişi olan grup, Baktat markasıyla da dünyanın 54 ülkesine ihracat yapıyor.

GERHARD SCHRÖDER İLE BİRLİKTE

Avrupa Türk İşadamları ve Sanayicileri Derneği (ATİAD) Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde de bulunan Mustafa Baklan, ATİAD’ın diğer yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Alman Başbakanı Gerhard Schröder’i, Başbakanlık yaptığı dönemde Berlin’de ziyaret etmişlerdi.

“ATATÜRK BİR ASIR ÖNCE HEDEF GÖSTERMİŞTİ”

Dünyanın gelişmiş ülkelerinin bile gıda üretim ve tedariği konusunda zorlandığı günler yaşıyoruz. Siz tarım ve gıda sektörü ile ilgili neler söylemek istersiniz? Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘köylü milletin efendisidir’ sözünü hatırlatmak istiyorum. Atatürk bir dahi idi. Bir asır önce hedef göstermişti. Tarım sektörüne daha fazla yatırım yapılmalı. Tarım ve gıda sektörünün, köylümüz, çiftçimiz ve üreticilerimizin ekonominin bel kemiği olduğunu şimdi daha iyi anlayabiliyoruz. Ayrıca Atatürk’ün ‘hayatta en hakiki mürşit ilimdir’ sözü çok önemli. Şu anda dünya ilimde yarışıyor. Koronavirüsün aşısını bulmak için tüm ülkeler uğraşıyor. İlim ve tarıma yatırım yaparsak, petrol sahibi olmaktan daha fazla avantajlı olacağımızı düşünüyorum. SUNTAT olarak bizi gıda sektöründe güçlü kılan Türkiye’deki yatırımlarımızın olması yani Türkiye’ye bağlı çalışmamız. Türkiye’de tarım sektörüne daha fazla ağırlık verilmesi lazım. Şu an için petrolün bir değeri yok ama Türkiye’de çok boş tarım arazileri var. Özellikle buna ağırlık verilmesini istiyoruz. Türkiye için ihracat çok önemli. Türkiye’de kendi iç piyasamıza yetecek ürünlerimizi ürettikten sonra ihracatı artırılmalıyız. Devletimizin tarım arazilerini üretim yapmak isteyenlere açtığını duyuyorum. Bu arazilerde organik üretim yapılabilir. Almanya’da yüzde 5.7 oranında organik ürüne talep artışı var. Tarım sektörünün bu önlemlerle gelişeceğini umuyorum.

Almanya Karlsruhe Başkonsolosu Banu Terzioğlu, SUNTAT Mannheim tesislerini ziyaret etti. Suntat Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baklan, Başkonsolos Terzioğlu’na tesisler hakkında bilgi sundu.

“KORONAVİRÜS SALGININDAN FAZLACA ETKİLENMEDİK”

Baktat markasıyla 35 yıldır hizmet veriyorsunuz. Almanya’da ise son 2,5 yıldır Suntat Group olarak faaliyet sürdürüyorsunuz. Koronavirüs salgını sizin çalışmalarınızı nasıl etkiledi, neler söylemek istersiniz? 2018’den sonra Almanya’da Suntat olarak hizmet vermeye başladık. Avrupa’ya ve dünyanın diğer ülkelerine ürün gönderiyoruz. Baktat olarak ise Türkiye’de bulunan 5 üretim tesisimizden ürün gönderimi yapıyoruz. Suntat olarak son 2,5 yıldır Almanya ve Avrupa’da yaptığımız çalışmalar karşılığında çok başarılı sonuçlar elde ettik. Bu başarıda aile fertlerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın büyük emekleri var. Onlara teşekkür ediyorum. Koronavirüs (COVID-19) salgını büyük bir sıkıntıydı. Çünkü Avrupa’da biz sadece Türklerle çalışmıyoruz. Etnik pazar paralelinde Avrupa’da 15 bine yakın Avrupalı zincir mağazalarda da çalışıyoruz. Böyle sıkıntılı bir dönemde tedarik sürecinde çok zorlandık ama başarılı olduk ve talepleri yerine getirdik. Sokağa çıkma yasağında Turgutlu’daki işletmemize ve Manisa Valiliği’ne teşekkür ediyorum. Avrupa’daki mağazalara yetiştirmemiz gereken ürün için çalışan elemanlarımıza müsaade aldık. Gıda sektöründe olduğumuz için ürünlerimizin gemiye yetişmesi gerekiyordu. Zamanında ürünleri gönderdik. Almanya sıkıntılı bir bölge, biliyorsunuz yaklaşık yüzde 70’ten fazla gıda ürününü ithal ediyor. Tabi güçlü bir ekonomi olduğu için rahatlıkla peşin olarak mal alma şansı var. Biz de hizmetlerimizi sıkıntısız veriyoruz. İnşallah bundan sonra kısa bir sürede koronaviris bertaraf olur. Artık normal hayata döneriz. Bu dönemde daha rahat çalışma imkanımız olur.

“SON İKİ YILDA YÜZDE 10-12 BÜYÜDÜK”

Türkiye’den Avrupa ve Almanya’ya hangi ürünlerin ihracatını yapıyorsunuz? Türkiye’den, Avrupa’daki marketlere hazır yemek, bakliyat, çerez ve konserve türü ürünlerinin ihracatını yapıyoruz. 15 bin Avrupa mağaza zincirine yaklaşık 160 çeşit ürün veriyoruz. Onun haricinde 20 bine yakın da yabancı yani Türk ve diğer etnik markete ürün sağlıyoruz. 2018 yılında aile içi sorunlar yüzünden Almanya’da daha önce Baktat olan markamızı Suntat olarak değiştirdik. Suntat markasıyla son iki yılda ortalama yüzde 10-12 civarında büyüdük. Bu da dünyanın her tarafından çok hassas müşteriye ürünlerimizi zamanında ve kaliteyi bozmadan sağlamamız ve yetiştirmemizden kaynaklanıyor. Ciromuzun yüzde 30’unu Avrupalı mağazalar zinciri oluşturuyor. Ürünlerimizin yüzde 80’i Türkiye’den geliyor. Et ve süt mamulleri Türkiye’den gelmediği için bu ürünleri Avrupa ve diğer ülkelerden temin etmek zorundayız.

“ALMANYA ÇOK İYİ ÖNLEMLER ALDI”

Almanya, koronavirüs salgınından nasıl etkilendi? Dünyanın her yerinde olduğu gibi Almanya’da da COVID-19 virüsü maalesef büyük sıkıntılara neden oldu. Bir çok işletme kapanmak zorunda kaldı. Fabrikalar durdu. Tabi ki Almanya bu salgına karşı çok iyi bir önlem aldı. Dünyanın en az sıkıntı yaşayan ülkelerinden biri aslında Almanya. Alınan önlemler gıda sektörünü fazla vurmadı, ama bizi de tedarikçi olduğumuz için daha fazla çalışmaya sevk etti.

“PİRİNCİ PAKİSTAN’DAN GETİRİYORUZ”

Ürün tedariği konusunda nasıl bir strateji izliyorsunuz? Herhangi bir sıkıntı var mı? Son aylarda Sri Lanka’daki işletmemizde üretim durmuştu. Ama onlar yine çalışmaya başladılar. Hindistan pirinç ihracatını durdurunca ürünleri şu anda Pakistan üzerinden getiriyoruz. Pakistan pirinçleriyle Türk ve Alman pazarına hitap etmeye çalışıyoruz. Sıkıntı dünyanın her yanında olduğu için hangi ülkeden tedarik etme şansımız varsa Türkiye’de olmayan ürünleri o bölgelerden tedarik ediyoruz.

“DİJİTALLEŞMEYE ÇOK ÖNEM VERİYORUZ”

Suntat olarak dijitalleşme alanında yaptığınız çalışmalardan bahseder misiniz? Bizim Avrupa’da gelişmemizin en büyük nedenlerinden birisini de dijitalleşmeye verdiğimiz önem oluşturuyor. Ürünlerimizi kurduğumuz dijital sistemle her aşamada takip edebiliyoruz. Üründe herhangi bir problem çıktığında, ürünlerin hangi köylüden alındığını, ne zaman teslim edildiğini tespit etme şansımız var. Ayrıca müşterilerimiz bizden direkt ürün tedarik edebiliyor. Yani sipariş verebilme imkanına sahipler. Yaklaşık 7 yıldır Amazon’un Türk ürün tedarikçisiyiz.

SAKIP SABANCI’YI KENDİNE ÖRNEK ALDI

Mustafa Baklan, iş hayatında kendine rahmetli Sakıp Sabancı’yı örnek aldığını söylüyor. 2000 yılında çekilen bu fotoğrafta, rahmetli Sabancı, genç girişimci Mustafa Baklan’ın elini tutarak başarısını övmüştü. O dönemde Dünya Türk İşadamları Konseyi Başkanlığı’nı da yapan Sakıp Sabancı’nın öncülüğünde, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen Türk işadamları dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından Çankaya Köşkü’nde kabul edilmişti. Mustafa Baklan, Cumhurbaşkanı Demirel tarafından Türkiye-Almanya arasında ekonomik ve sosyal ilişkilerin gelişmesine yaptığı katkılardan dolayı “Devlet Üstün Madalyası” ile onurlandırılmıştı. Mustafa Baklan, Türkiye-Almanya ilişkilerinin gelişmesine sağladığı katkıyı bugün de sürdürdüğünü belirtiyor.

“DİJİTALLEŞMEYE BÜYÜK ÖNEM VERDİK”

“Bizim Avrupa’da gelişmemizin en büyük nedenlerinden birisini de dijitalleşmeye verdiğimiz önem oluşturuyor. Ürünlerimizi kurduğumuz dijital sistemle her aşamada takip edebiliyoruz. Üründe herhangi bir problem çıktığında, ürünlerin hangi köylüden alındığını, ne zaman teslim edildiğini tespit etme şansımız var.”

TÜRK MİLLİ EĞİTİMİNE KATKI SAĞLIYOR

Eğitime büyük önem veren işadamı Mustafa Baklan, Türk-Alman Enstitüsü ve Eğitim Köprüsü ile Türkiye’deki okullara çeşitli yardımlarda bulunuyor.

SUNTAT Mannheim Neckarau’daki ana merkezi ile Rhein-Neckar bölgesinde yayılmış bir aile şirketi. Şirket 1986 yılında Baklan ailesinin oğulları olan Halil, Mustafa, Muharrem, Ali ve Kadir Baklan tarafından perakende şirketi olarak kuruldu. SUNTAT günümüzde hala 30 aile üyesini barındıran uluslararası şirketler grubu olarak küresel çapta çalışıyor. Grubu oluşturan on dört şirkette, 100’ü Almanya’nın Mannheim şehrideki yönetim merkezinde olmak üzere toplam bin 800 kişiye istihdam sağlanıyor. SUNTAT ayrı anlamlar taşıyan “SUN” ve “TAT” hecelerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuş bir marka ismi. “SUN” Baklan ailesinin memleketi olan Sungurlu’yu temsil ederken “TAT” Türkçe’de lezzet anlamına gelir. Marka, şirketin ana hedefi olan Akdeniz lezzetlerini sembolize eder. Zaman içinde, fi rmanın ana kaygısı olan doğa ve çevreyi korumak baz alınarak organik üretimin payı artırıldı. SUNTAT’ın logosundaki “Doğan güneş” sembolünün altında, SUNTAT bugün dünya çapında 50’den fazla ülkede 3 bin den fazla ürün satıyor. Şirketler grubunun, beşi Türkiye’de bulunmak üzere toplam altı adet üretim tesisi bulunuyor. Avrupa’da da toplam altı noktada üretim ve satış yapılıyor.

MUSTAFA BAKLAN VE KARDEŞİ KADİR BAKLAN

SUNTAT’ın, Avrupa’daki ana ve en büyük merkez olan Mannheim BLG Kardeşler Lebensmittelhandelsgesellschaft mbH fi rması Mustafa Baklan ve Kadir Baklan tarafından yönetiliyor. Mustafa Baklan aynı zamanda onursal başkanı olduğu olduğu Türk Girişimciler Derneği Rhein-Neckar e.V. (TID) kurucularından. BLG Kardeşler Lebensmittelhandelsgesellschaft mbH Almanya’daki en büyük gıda üretim ve dağıtımcılarından biri. SUNTAT Grubunun bu başarısı Alman disiplini ile Türk esnekliğinin sentezinden kaynaklanıyor.

“SON 2 YILDIR İHRACATA AĞIRLIK VERDİK”

Türkiye’de de Baktat olarak yatırımlarınıza devam ediyorsunuz. Türkiye’de talep artışı var mı? Son 2 yıldır özellikle ihracata ağırlık verdik. Daha önce yüzde 70 iç piyasa, yüzde 30 ihracattı. Şu anda yüzde 70’den fazla ihracat, yüzde 30 civarında da iç piyasa var. Türkiye’de mercimek ve çeşitli sebze ürünleri sezonu başlıyor. Bu yıl mevcut olan ürünleri daha iyi kontrol ederek, üreticilerimizin hakkını vererek onları daha çok teşvik etmek istiyoruz. Bunda da başarılı olacağımıza inanıyorum.

“ÜRÜNLERİMİZİN YÜZDE 70’İNİ İHRAÇ EDİYORUZ”

“Son 2 yıldır özellikle ihracata ağırlık verdik. Daha önce yüzde 70 iç piyasa, yüzde 30 ihracattı. Şu anda üretimimizin yüzde 70’den fazlasını 50’nin üzerinde ülkeye ihraç ediyoruz.”