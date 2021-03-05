Mikro İşletmeler için hijyen farkındalığı sağlayacak: İşimiz Temiz Projesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu tarafından mikro işletmelerin hijyen kapasitelerini artırarak işlerinin sürdürülebilirliği için fırsat eşitliği yaratma hedefiyle hayata geçirilen “İşimiz Temiz Projesi”, Türkiye’nin turizm açısından en hareketli illerinden İzmir, Muğla ve Antalya’daki pilot çalışmalar ile başlıyor. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu liderliğinde, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve 21 yıldır yürüttüğü Temiz Tuvalet Kampanyası ile bu alanda önemli bir deneyime sahip olan OPET işbirliğiyle yürüyecek olan “İşimiz Temiz” Projesi ile hizmet sektöründeki mikro işletmeler için hijyen odaklı eğitim programları oluşturarak tüm Türkiye’de temiz, hijyenik, sağlıklı hizmet sunan işletmelere sahip olmak amaçlanıyor. “İşimiz Temiz Projesi” ile mikro işletme olarak adlandırılan; yıllık çalışan istihdamı 10 kişiden az olan, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri ise 3 milyon TL’yi aşmayan işletmelerin hijyen kapasitelerini artırmak ve işlerinden duydukları memnuniyetle birlikte gelirlerinin yükselmesi hedefleniyor.

FARK YARATACAK EĞİTİM PROGRAMI

Mikro işletmelerin fark yaratması ve normlar dahilinde çalışması için geliştirilecek olan projede Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü iş birliğinde, özel olarak yapılandırılmış hijyen odaklı eğitim programları oluşturulacak. Bu eğitim programları, pilot illerdeki Halk Eğitimi Merkezi eğitmenleri tarafından Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Uzaktan Eğitim Platformu kanalıyla mikro işletmelerle buluşturulacak. Turizm potansiyelinin yüksek olduğu İzmir, Antalya ve Muğla’da pilot olarak başlatılan projede toplumda farkındalık oluşturarak hizmet sektörüne dahil olan; yemeiçme, konaklama ve ulaşım alanında faaliyet gösteren mikro işletmelerin öne çıkmalarına destek verilecek. Üç ilde toplam 31 bin 500 işletmeye ulaşmanın hedeflendiği proje, 2022 yılının Haziran ayı sonuna kadar devam edecek. Pilot illerdeki çalışmaların ardından Türkiye geneline de yaygınlaştırılacak olan projede, Temiz Tuvalet Kampanyası ile 21 yılda 10 milyonu aşkın kişiye ulaşarak hijyen bilincinin oluşması için önemli adımlar atan OPET’in bu konudaki deneyimlerinden faydalanılacak.

MİKRO İŞLETMELERİN KAPASİTELERİNİ VE GELİRLERİNİ YÜKSELTMEYİ HEDEFLİYORUZ

Toplum sağlığını korumak ve geliştirmek, yaşam kalitesini yükseltmek, temizlik ve hijyen konusunda yeterli eğitim almış sağlıklı nesiller yetiştirmek konusunda, başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere her bir birey ve şirketin temel görev ve sorumluluğa sahip. OPET olarak paydaş katılımı esasıyla “yaşayan”, toplumsal sorunlara çözüm arayan, uzun vadeli projeler üretiyor ve birçok projeye de tam destek veriyoruz. Temiz ve sağlıklı bir toplum yaratmak amacıyla 2000 yılından bu yana sürdürdüğümüz “Temiz Tuvalet Kampanyası” ile bugüne dek 10 milyonu aşkın kişiye hijyen ve temizlik eğitimleri verdik. Pandemiyle geçirdiğimiz bu zor günler, mekan-insan ilişkisinin bulaşta ne kadar önemli olduğunu ve hijyenin her ortam için ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Hijyen; güvenli temizlik yaratılmış, sağlıklı ortamdır ve büyük-küçük tüm toplu yaşam alanlarında işyeri ve çalışanı güvenliği açısından ilk öncelikli konu olmalıdır. İşimiz Temiz Projesi’nde de proje ortaklarımızla birlikte hizmet sektörüne yönelik hijyen eğitimleri düzenleyerek mikro işletmelerin temiz, hijyenik ve sağlıklı hizmet sunmalarını amaçlıyoruz. Türkiye genelinde ulusal bir dönüşüm ilan etmek amacındayız. Ülkemizin, insanımızın ve turizmimizin en önemli değerlerinden biri olan misafirperverliğimizi hijyenik kurallarla daha güvenli hale getirmek istiyoruz. Toplumda farkındalık yaratarak, bu zorlu dönemde mikro işletmelerin kapasitelerini artırmayı, gelirlerini yükseltmeyi hedefliyoruz.

ÜÇ İLDE TOPLAM 31 BİN İŞLETMEYE HİJYEN EĞİTİMİ VERİLECEK

Proje kapsamında İzmir’de yeme-içme sektöründen 6 bin, konaklama sektöründen 6 bin ve ulaşım sektöründen 6 bin olmak üzere toplam 18 bin, Antalya’da yeme-içme sektöründen 3 bin, konaklama sektöründen 3 bin ve ulaşım sektöründen 3 bin olmak üzere toplam 9 bin ve Muğla’da ise yeme-İçme sektöründen bin 500, konaklama sektöründen bin 500 ve ulaşım sektöründen bin 500 olmak üzere toplam 4 bin 500 mikro işletmeye ve toplamda ise 31 bin 500 mikro işletmeye toplum sağlığı açısından hayati önem taşıyan hijyenik koşulların oluşturulması ve işletilmesi amacıyla hijyen eğitimleri düzenlenecek. Üç farklı alan için online çalıştayların düzenleneceği proje ile uygulamaların öncesi ve sonrasında gerçekleştirilen araştırmalarla hedef kitlenin bilgi, tutum ve değişiklikleri raporlanacak. Eğitimlerini tamamlayan kişiler ‘Hijyen Eğitim Sertifikası’nı almaya hak kazanırken işletmesi de “İşimiz Temiz Hijyen Eğitimi” belgesini alarak işletmesinin görünen uygun yerinde sergileyebilecek. Ayrıca proje sürecinde yarattığı etkinin ölçümlenmesi amaçlı sosyal etki araştırması da yapılacak. Proje kapsamında geliştirilecek 3 farklı sektöre özel hijyen eğitimleri ve diğer proje uygulamaları pilot iller olan İzmir, Antalya ve Muğla’da yürütülecek olup; geliştirilen online eğitim içerikleri sayesinde eğitimlerin, MEB online eğitim platformları yoluyla tüm Türkiye’ye yaygınlaştırılması hedefleniyor.