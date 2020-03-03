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Ekovitrin'de bu ay: Editörün kaleminden

Ekovitrin Genel Yayın Yönetmeni Bilal Koçak, bu ay Ekovitrin'de bizi bekleyen konuları kaleme aldı. Tasarrufa dayalı finans sistemiyle ev ve otomobil sahibi olunmasını sağlayan finansman modelleri içinde yükselen bir isim: Katılımevim, Ekovitrin'in bu ayki kapak konusu. Editörümüz Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık'ın Japonya'da gördüğü takdir ve büyük başarıyı da köşesine taşıdı. Son dönemde dünya gündemini meşgul eden koronavirüs salgınının Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini de kaleme alan Koçak, ayrıca Avrasya Üniversiteler Birliği’nin (EURAS) bu yıl 5’incisini düzenlediği Avrasya Yükseköğretim Zirvesini de yazdı.

Ekovitrin'de bu ay: Editörün kaleminden

Ekovitrin Genel Yayın Yönetmeni Bilal Koçak, bu ay Ekovitrin'de bizi bekleyen konuları kaleme aldı. Tasarrufa dayalı finans sistemiyle ev ve otomobil sahibi olunmasını sağlayan finansman modelleri içinde yükselen bir isim: Katılımevim, Ekovitrin'in bu ayki kapak konusu. Editörümüz Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık'ın Japonya'da gördüğü takdir ve büyük başarıyı da köşesine taşıdı. Son dönemde dünya gündemini meşgul eden koronavirüs salgınının Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini de kaleme alan Koçak, ayrıca Avrasya Üniversiteler Birliği’nin (EURAS) bu yıl 5’incisini düzenlediği Avrasya Yükseköğretim Zirvesini de yazdı.

03 Mart 2020 Salı 11:19
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Ekovitrin'de bu ay: Editörün kaleminden

Ekovitrin bu ay yine dopdolu... Ekovitrin Genel Yayın Yönetmeni Bilal Koçak Mart sayısının konularını ve Türkiye gündemini editör köşesinde değerlendiriyor.

Bilal Koçak'ın yazısı için tıklayınız. 

Son Güncelleme: 03.03.2020 12:13
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