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Marmaray'da tekme tokatlar havada uçuştu! Trabzonspor ve Fenerbahçe taraftarları birbirine girdi...
Güncel 16.05.2022, 09:46
SPOR AHLAKINA UYMAYAN GÖRÜNTÜLER SÖĞÜTLÜÇEŞME DURAĞINDAN
İstranbul Marmaray Söğütlüçeşme durağında Fenerbahçeliler Trabzonspor taraftarlarına saldırdı. İstanbul'da oynanan Trabzonspor-Altay maçından dönen bordo-mavili taraftarlar, Marmaray'da Karagümrük maçından çıkan Fenerbahçe taraftarıyla karşılaştı. Karşılaşmanın ardından ortamda bir gerginlik oluştu ve durak bir anda boks ringine döndü.
Fenerbahçe taraftarının arasında kalan 3 Trabzonsporlu tekmelerden nasibini aldı. Trabzonsporlu taraftarlar can havliyle trenden kendilerini zor attı. Olay vatandaş kamerasına işte böyle yansıdı...
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