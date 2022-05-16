Marmaray'da tekme tokatlar havada uçuştu! Trabzonspor ve Fenerbahçe taraftarları birbirine girdi...

SPOR AHLAKINA UYMAYAN GÖRÜNTÜLER SÖĞÜTLÜÇEŞME DURAĞINDAN

İstranbul Marmaray Söğütlüçeşme durağında Fenerbahçeliler Trabzonspor taraftarlarına saldırdı. İstanbul'da oynanan Trabzonspor-Altay maçından dönen bordo-mavili taraftarlar, Marmaray'da Karagümrük maçından çıkan Fenerbahçe taraftarıyla karşılaştı. Karşılaşmanın ardından ortamda bir gerginlik oluştu ve durak bir anda boks ringine döndü.

Fenerbahçe taraftarının arasında kalan 3 Trabzonsporlu tekmelerden nasibini aldı. Trabzonsporlu taraftarlar can havliyle trenden kendilerini zor attı. Olay vatandaş kamerasına işte böyle yansıdı...