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Yunusemreli şampiyon wushucular ödüllendirildi

Manisa Diyanet Gençlikspor Kulübü, Yunusemre Belediyespor Kulübü’nün şampiyon Wushu Kung Fu sporcularını ödüllendirdi.

MANİSA 08.04.2021, 14:18
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Yunusemreli şampiyon wushucular ödüllendirildi

Manisa Diyanet Gençlikspor Kulübü, Yunusemre Belediyespor Kulübü’nün şampiyon Wushu Kung Fu sporcularını ödüllendirdi.

Manisa Diyanet Gençlikspor Kulübü, 2020 şubat ayında Türkiye şampiyonu olan Yunusemre Belediyespor Kulübü Wushu Kung Fu sporcularını ödüllendirdi.

Gediz Kapalı Spor Salonunu ziyaret eden Manisa Diyanet Gençlikspor Kulübü Başkanı Murat Emgener sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, “Geçtiğimiz yıl Türkiye Şampiyonu olan Yunusemre Belediyespor Kulübü sporcularını pandemi nedeniyle ziyaret edememiştik. Korona virüs ile mücadele ettiğimiz bir dönemde şartları zorlayarak, antrenmanlarını yaparak, başarı çıtasını aşağı düşürmemek noktasında gayretlerinizi takdir ediyorum. Türkiye’de başarılı olduğunuz gibi inşallah yurtdışında da bayrağımızı dalgalandırırsınız” diye konuştu.

Murat Emgener konuşmasının ardından sporculara çeşitli ödüller takdim etti.
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