Yunusemre Belediyesi bünyesindeki çocuk kültür sanat merkezlerinde eğitim gören minikler, 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde hayvanları unutmayarak şehrin muhtelif noktalarına mama bıraktı.

Yunusemreli minikler sokak hayvanlarını unutmadı. Belediye ekipleri, bünyesindeki Muradiye Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi, Güzelyurt Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi, Barbaros Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi ile hanım lokallerinde öğrenim gören çocuklar ile birlikte, sokak hayvanları için mama dağıtımı gerçekleştirildi. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuyla ilgili olarak “Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz evlatlarımıza hayvanların bizlerin en büyük dostu olduğunu göstermek amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdik. Belediye olarak tüm ekiplerimiz ile ilçemizdeki can dostlarımıza sahip çıkıyoruz. Çocuklarımızı hayvan sevgisiyle büyütelim ki o sevgi tüm dünyayı güzelleştirsin. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun” dedi.