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Yunusemre’den işçisini sevindiren sözleşme

Yunusemre Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. 2 yılı kapsayan sözleşme kapsamında belediyede kadrolu çalışan işçilerin zam oranı belirlendi.

MANİSA 23.01.2022, 17:54
Yunusemre’den işçisini sevindiren sözleşme

Yunusemre Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. 2 yılı kapsayan sözleşme kapsamında belediyede kadrolu çalışan işçilerin zam oranı belirlendi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, yetkili sendika olan Hizmet-İş ile masaya oturarak belediyede çalışan kadrolu işçileri sevindirecek sözleşmeye imza attı. Makamda gerçekleştirilen imza törenine Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Hizmet İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Turan Karafil, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Irmak ve Hizmet İş Sendikası İşyeri Temsilcisi Saim Burul katıldı. Sözleşme kapsamında kadrolu işçilere 2022 ve 2023 yılı içinde enflasyon oranında zam yapıldı. Yunusemre Belediyesi olarak her zaman çalışanlarının haklarını gözettiklerini dile getiren Belediye Başkanı Çerçi, sözleşmenin hayırlı olmasını diledi. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yunusemre 250 bini aşan nüfusu ile Manisa’nın en büyük ilçesi. Vatandaşımızın güzel bir ilçede mutlu bir şekilde yaşaması için çalışıyoruz. Tabi burada en büyük emek çalışanlarımızın. Bu anlamda onları da gözeterek güzel bir sözleşme yaptığımıza inanıyor; sözleşmenin çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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