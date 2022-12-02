Yunusemre’den çiftçilere önemli duyuru

Yunusemre Belediyesi, 2023 yılı içerisinde dağıtımını yapacağı fidanlar için talep toplamaya başladı. Çalışmayla üreticilere ceviz, incir, nar, badem ve zeytin fidanı dağıtılacak.

Kırsal kalkınma projeleri ile üreticisinin yanında olan Yunusemre Belediyesi, 2023 yılında da çiftçilere fidan desteğinde bulunacak. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü 2023 yılı için ceviz, nar, incir, badem ve zeytin fidanı dağıtmaya hazırlanılırken; 1 Aralık 2022 ile 10 Aralık 2022 tarihleri arasında talep toplanacak. Üreticilerin, taleplerini Yunusemre Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne şahsen yapmaları gerekiyor. Fidan dağıtımı için aranan şartlar ve istenen belgeler ise şunlar: Nüfus cüzdanı fotokopisi, tarla tapu fotokopisi, tarım arazisi Yunusemre İlçesi sınırları içerisinde bulunma şartı ve daha önceki yıllarda yapılmış olan fidan dağıtımlarından yararlanılmamış olunması. Çalışmalarda en az bir en çok beş dönüme kadar destek verilecek. Dağıtılacak olan fidanlar için toplanacak taleplerin yeterli olması durumunda başvuru alımı durdurulacak. Çalışmaya ilişkin bilgi almak isteyen üreticiler, 444 62 09 numaralı çağrı merkezini arayarak bilgi sahibi olabilir.