Yunusemre’de yaz okulu kayıtları başladı

Yunusemre Belediyesi yaz aylarında çocukların tatilini güzel şekilde değerlendirmesi amacı ile yaz okulu kursları açıyor. Kurslardan faydalanmak isteyenler için kayıtlar başladı.

Yunusemre Belediyesi, öğrencilerin yaz aylarında spor faaliyetlerinden faydalanması, vakitlerini iyi değerlendirmesini sağlamak amacıyla yaz kursları açıyor. Ücretli ve ücretsiz olarak verilecek kursların kayıtları Yunusemre Belediyesi Merkez Efendi Mahallesi, 3819 Sokak, No: 80 adresinde bulunan yeni hizmet binasında başladı. Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, kayıt yaptırmak isteyen kişilerin yanlarında kimliklerini getirmeleri gerektiğini belirterek, “Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi, çocuklarımızın spor faaliyetlerinden faydalanmasını sağlamak amacıyla çalışmalarda bulunuyor. Başkanımızın destekleri ile çocuklarımızın yaz aylarını güzel geçirmelerini sağlamak amacıyla kurslar veriyoruz. Kurslarımız için kayıtlarımız başladı. Kayıt yaptırmak velilerimiz yanlarında çocuklarının kimliklerini getirmelerini rica ediyoruz. Yaz süresince vereceğimiz kurslarımız Atletizm (9-12 yaş) Judo (6-12 yaş), Taekwondo (6-13 yaş), Güreş (10-13 yaş), futbol (6-13 yaş), Voleybol (7-12 yaş), Basketbol (7-12 yaş), Wushu (6-13 yaş), Tenis (6 yaş üzeri), Satranç (10-15 yaş), Yüzme (6-13 yaş) voleybol (7-12 yaş) ve Jimnastik (5-10 yaş)” diye konuştu. Kurs ile ilgili bilgi almak isteyen veliler, 444 62 09 numaralı Çağrı Merkezi’ni arayarak bilgi sahibi olabilir.