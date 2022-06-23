Yunusemre’de havuzlar cıvıl cıvıl

Yunusemre Belediyespor Yaz Spor Okulu yüzme kursları yoğun ilgiyle başladı.

Manisa’da spor altyapısına büyük önem veren Yunusemre Belediyespor’un yaz spor okulları coşkuyla start aldı. Çocuk ve gençlere 15 branşta yaz spor okulu hizmeti veren Yunusemre Belediyespor’un en çok ilgi gören branşlarından biri de yüzme oldu. Manisa Atatürk Spor Kompleksi Olimpik Yüzme Havuzu ile Yunusemre Belediyesi Muradiye Sosyal Tesisleri Yüzme Havuzu’nda yüzlerce çocuk ve gence yüzme eğitimi veriliyor. Uzman antrenörler eşliğindeki çalışmalarda temel eğitimler keyifli anlara sahne oluyor. Çocuklar yaz tatilinde hem serinliyor hem de eğlenerek yüzme öğreniyor. Yüzme branşında 300’ün üzerinde kayıt aldıklarını belirten Kulüp Başkanı Arif Alkan, haftada üç gün ve günde üç seans olmak üzere yüzme eğitimi verdiklerini kaydederek, gösterilen yoğun ilgiden memnun olduklarını söyledi. Başkan Alkan, spora ve sporcuya desteklerinden dolayı Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’ye teşekkür etti.