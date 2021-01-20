Yunusemre’de Hanım Lokallerinde eğitim başladı

Yunusemre Belediyesi bünyesinde bulunan ve korona virüs tedbirleri kapsamında eğitimine ara veren meslek edindirme kurslarında alınan yeni kararlar çerçevesinde eğitimlere başladı.

Yunusemre Belediyesi, Yunusemre Halk Eğitim Müdürlüğü ile beraber hayata geçirdiği Yunusemre Meslek Edindirme Kursları, korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara vermişti. İl Hıfzıssıhha Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığı kararlar çerçevesinde korona virüs tedbirlerinin sıkı sıkıya uygulandığı kurslar faaliyete başladı. 2020 yılında zor bir dönemi geride bıraktıklarının altını çizen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi sağlıklı ve mutlu bir toplum için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Hanımlarımızın kendilerini geleceğe hazırlaması ve yeni uğraşlar edinmesini, ev ekonomilerine katkı sağlamalarını önemsiyoruz. Biliyoruz ki yeni meslekler öğrenen ve kendini geliştiren hanımlarımız daha mutlu oluyor. Bizler de bu mutlulukta yer alabilmek için kurduğumuz lokallerimizde yeni bir hobi edinmek, ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen hanımlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Korona virüs döneminde Milli Eğitim Bakanlığımızın ve İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun kararları çerçevesinde eğitim faaliyetlerimize ara vermiştik. Salgının seyrinin düşüşe geçmesi ve bakanlığımız ile kurulumuzun da kararları ile korona virüs tedbirlerine sıkı sıkıya uyarak eğitimlerimize tekrar devam ediyoruz. Amacımız vatandaşımızın sağlıklı ve mutlu bir şekilde yaşaması” diye konuştu.