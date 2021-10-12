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Yunusemre vatandaşının yanında

Yunusemre Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlara hasta yatağı, tekerlekli sandalye, gıda kolisi ve birçok alanda desteğini sürdürüyor.

MANİSA 12.10.2021, 14:57
Yunusemre vatandaşının yanında

Yunusemre Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlara hasta yatağı, tekerlekli sandalye, gıda kolisi ve birçok alanda desteğini sürdürüyor.

İlçede ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşan Yunusemre Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara hasta yatağı, tekerlekli sandalye, gıda kolisi desteği verdi. Belediye olarak kimsesizlerin kimi olmayı amaçladıklarını belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmadıklarını belirtti. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Ekiplerimiz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın hasta yatağı, tekerlekli sandalye, gıda kolisi, evde bakım ve diğer konularda yardımına koşuyor. Çalışmalarımız bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecek” dedi.

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