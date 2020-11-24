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Yunusemre Belediyesi 24 Kasım’da öğretmenleri unutmadı

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, belediye bünyesinde hizmet veren eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

MANİSA 24.11.2020, 16:20
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Yunusemre Belediyesi 24 Kasım’da öğretmenleri unutmadı
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Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, belediye bünyesinde hizmet veren eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenleri unutmadı. Belediye bünyesinde hizmet veren gençlik eğitim merkezleri ve gündüz bakım evlerinde görev yapan eğitimcileri ziyaret eden Başkan Çerçi, onların bu özel gününü kutladı. Etkinlikte Belediye Başkanı Çerçi’ye Başkan Yardımcısı N. Elif Binici, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Sak ve müdürlük personeli eşlik etti. Gelecek nesilleri yetiştiren öğretmenlerin önemli bir görev ifa ettiğini dile getiren Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Çocuklarımız anne-babasından sonra öğretmenlerini rol model alır. Dolayısıyla çocuklarımızın hayata hazırlanmasında öğretmenlerimiz önemli bir görev ifa ediyorlar. Onların hayatımızdaki yeri apayrı. İstedik ki bu güzel ve anlamlı günde onlarla bir araya gelelim, günlerini kutlayalım” diye konuştu.
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