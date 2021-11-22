Yavuz Kurt Manisa’ya veda etti

Manisa’da 1 Kasım 2016 tarihinden beridir SGK İl Müdürlüğü görevinde bulunan Yavuz Kurt, SGK Başkanı Cevdet Ceylan’ın teklifi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in oluruyla Ankara SGK İl Müdürü olarak atandı. Çarşamba günü yeni görevine başlayacak olan Kurt, yayımladığı mesajla Manisalılara veda etti.

Manisa’da yaptığı başarılı çalışmalarla dikkat çeken SGK İl Müdürü Yavuz Kurt yayımladığı mesajla Manisalılara veda etti. Kurt mesajında, “01 Kasım 2016 tarihinden bu yana yürütmekte olduğum Manisa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü görevim, Kurum Başkanımız Cevdet Ceylan’ın teklifleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Prof. Dr. Vedat Bilgin’in tensipleri ile Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürü olarak görevlendirilmem sebebiyle sonlanmış bulunuyor. Bu vesile ile Cumhuriyetimizin başkentine hizmet edebilecek olmanın kıvancını, şehzadeler otağı Manisa’mıza ise vedanın hüznünü birlikte yaşıyorum. 5 yıl süresince Manisa İl Müdürlüğü görevini ifa ettiğim Sosyal Güvenlik Kurumumuz, tarihi boyunca tüm ülke sathında, sigortalama işlemlerini gerçekleştiren, emeklilik sistemlerini yöneten, sağlık hizmetlerini finanse eden, kayıt dışı istihdamla mücadeleyi yürüten, mesleki ve fizyolojik risklere karşı insanımızın yanında duran, bir cümle ile tüm Türkiye’nin velinimeti mahiyetinde bir Kurum olagelmiştir. Bugün gelinen noktada SGK, insanlarımızın beklentilerine en optimal çözümleri sunan, ülkemizin ekonomik ve demografik değişimine uygun biçimde geleceği planlayan, sürdürülebilir ve aynı zamanda tatminkâr sosyal güvenlik hizmeti veren ve teknolojik dönüşümü gerçekleştiren bir Kurum olmayı başarmış, iyi ve kötü günlerinde milletimize uzanan samimi bir dost eli olmuştur. Bizlerde, nüfusu 1,5 milyonu aşan Manisa’mızda, görevlerini yüksek bir vazife şuuruyla ifa eden birbirinden değerli personellerimizle, omuz omuza ve güç birliği ederek hızlı, doğru, güler yüzlü ve kaliteli hizmet sunumu için çabaladık. Aynı gök kubbe altında adeta bir muhabbet ikliminde yol yürüdük. Hizmetinde olduğumuz aziz milletimizle diz dize oturup, kalp kalbe konuşarak, gönül köprüleri inşa etmeye, yenilikçi ve dinamik bir anlayışla sorunlarımızı fırsata çevirmeye, gelecek ve çözüm odaklı, iletişime dayalı kolektif bir yönetimi benimsemeye gayret ettik.” dedi.

Mesajında, “Mevlana’nın; ‘Ariflerin tembelliği, fasıkların hâkimiyetini hazırlar.’ sözünü unutmayarak, yorulmadan, aksamadan ve mazeret üretmeden çok çalışmaya ihtiyacımız olduğuna inandık, inanıyoruz.” diyen Kurt şunları söyledi: “Bugünden itibaren de uygun görülen her vazifede milletimizin ve devletimizin âli menfaatlerini kıskançlıkla korumaya, yılmaz ve yorulmaz bir gayretle ifasına memur olduğumuz hizmetleri sunmaya devam edeceğiz. Görev süremde birlikte çalışma fırsatı bulduğum ve her daim desteklerini esirgemeyerek bizler için bir idareci okulu olan Valilerimiz Mustafa Hakan Güvençer’e ve Ahmet Deniz’e, Manisa Valimiz Yaşar Karadeniz’e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e, saygıdeğer milletvekillerimize, kamu kurum ve kuruluşlarımızın idare amirlerine, siyasi partilerimizin başkan ve yönetimlerine, ticaret ve sanayi odalarımızın başkanlarına, esnaf ve sanatkarlar odalarımızın başkanlarına, organize sanayi bölge müdürlüklerimizin yönetimlerine, ziraat odalarımızın başkanlarına, işveren, işçi ve memur sendikalarımızın temsilcilerine, SMMMO yönetimi ve mensuplarına, sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerine, sanayicilerimize, esnaflarımıza, medya kuruluşları ve mensuplarına, işçi kardeşlerime, emekli büyüklerime ve göz bebeğim personelime şükranlarımı sunuyorum. İfade etmeliyim ki; bir idarecinin aziz milletinin sinesinde edineceği muhabbet dolu bir gönülden kıymetli hiçbir paye bulunmamaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, tertemiz kalplerinizde hoş bir sadâ bırakabilmiş olmayı umuyor, vazifemizin önce hakkını, sonra hesabını verebilmeyi diliyor, en kalbi duygularım ve muhabbetlerimle selam ediyorum.”