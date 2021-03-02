banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Dolarda düşüş sürecek mi? Dolar kurunda son durum...
Dolarda düşüş sürecek mi? Dolar kurunda son durum...
Yargıtay’dan kıskançlık kararı
Yargıtay’dan kıskançlık kararı
Fitch, hangi 7 Türk şirketinin notunu yükseltti?
Fitch, hangi 7 Türk şirketinin notunu yükseltti?
DÖVİZİNİZ VARSA DİKKAT!
DÖVİZİNİZ VARSA DİKKAT!

Vali Karadeniz Soma’da incelemelerde bulundu

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Soma’da Soma Millet Bahçesi ve Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu inşaatlarında incelemelerde bulunurken Şehit Ahmet Kalender’in ailesini de ziyaret etti. Öte yandan Vali Karadeniz, Soma OSB Müteşebbis Heyet Toplantısına da katıldı.

MANİSA 02.03.2021, 09:44
2
Vali Karadeniz Soma’da incelemelerde bulundu

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Soma’da Soma Millet Bahçesi ve Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu inşaatlarında incelemelerde bulunurken Şehit Ahmet Kalender’in ailesini de ziyaret etti. Öte yandan Vali Karadeniz, Soma OSB Müteşebbis Heyet Toplantısına da katıldı.

Biri dizi ziyaret ve incelemede bulunmak üzere Soma ilçesine giden Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, ilk olarak Soma Kaymakamı Fatih Akkaya’yı makamında ziyaret ederek kaymakamlık faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Vali Karadeniz, kaymakamlık ziyaretinin ardından Kaymakam Fatih Akkaya, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ve yetkililerle birlikte Manisa’nın ilk Millet Bahçesi projesi olma özelliğini taşıyan ve 30 dönümlük arazi üzerinde yapımına başlanan Soma Millet Bahçesi alanında incelemelerde bulundu.

Maden Müzesi, Millet Kıraathanesi, kütüphane, bisiklet ve yürüyüş yollarının bulunacağı Millet Bahçesinde yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Karadeniz, Millet Bahçesinin Soma’nın sosyal yaşantısına büyük bir değişiklik katacağını, özellikle yaz mevsiminde ailelerin burada vakit geçirmek isteyeceğini belirtti. Vali Karadeniz, kömür banklarının ziyaretçilere Soma’da olduğunu hissettireceğine de değinerek Maden Müzesi ve 301 şehit madenci için yapılacak 301 ışıklandırmanın önemine değindi.

Vali Yaşar Karadeniz daha sonra 28 derslik, 2 fen laboratuvarı, 1 teknoloji tasarım, 1 müzik, 1 görsel sanatlar ve 1 özel eğitim sınıfının yer alacağı devlet-vatandaş işbirliği ile yapılan Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu inşaatında incelemelerde bulundu. İnşaatın durumu hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici’den bilgi alan Vali Karadeniz, okulun yapımına katkı sağlayan hayırsever işadamları Hilmi ve Ramazan Güral’a da eğitime verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Vali Karadeniz’den şehit ailesine ziyaret

Vali Yaşar Karadeniz Soma ziyaretinde, Erzincan’da şehit olan Muhabere Er Ahmet Kalender’in ailesini ziyaret etti. 1989 yılında Erzincan Karadağ bölgesinde şehit düşen Ahmet Kalender’in 80 yaşındaki babası İsmail Hakkı Kalender ve 73 yaşındaki annesi Hatice Kalender’i evlerinde ziyaret eden Vali Karadeniz, aileye Türk Bayrağı hediye etti. Şehit ailesi ile bir süre sohbet eden Vali Karadeniz’e ziyarette Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Feridun Gülgeç eşlik etti.

Vali Karadeniz Soma OSB Toplantısına katıldı

Vali Yaşar Karadeniz, Soma ilçesi ziyaret programında Kaymakam Fatih Akkaya ve Belediye Başkanı Ali Tulup ile birlikte özel bir firmanın yeraltı kömür işletmesini ziyaret ederek şirket yetkililerden bilgi aldı. İşletme ziyaretinin ardından Soma OSB’ye geçen Vali Karadeniz burada Soma OSB Müteşebbis Heyet Toplantısına katıldı.

Soma OSB Müteşebbis Heyet Toplantısına fiili olarak ilk kez katıldığını ifade eden Vali Yaşar Karadeniz “Soma OSB yeni kurulmakta olan bir organize sanayi bölgesi. İçinde bulunduğumuz sürecin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Organize sanayi bölgelerinin kuruluş süreci ne kadar sağlıklı ve kendi ayaklarının üzerinde olacak şekilde yürütülürse organize sanayi bölgesi o kadar güçlü ve dinamik bir şekilde yol alıyor” dedi.

Soma’nın ekonomisinin kömüre bağlı olduğuna dikkat çeken Vali Karadeniz “Soma özellikle kömür, linyit kömürü sayesinde ekonomik alanda ciddi anlamda yol almış bir ilçe. Ekonomisinin tamamı kömüre bağlı ancak bunun mutlaka çeşitlendirilmesi de gerek. Kömür var olduğu sürece bu Soma için ciddi bir fırsattır, bu fırsatın değerlendirilmesi de doğaldır. Gelir kaynaklarını ne kadar çoğaltırsanız ilçemiz açısından bugün için öngöremediğimiz riskleri de o kadar azaltmış olursunuz. Organize sanayi bölgesi ile ilgili yapmış olduğunuz bu girişimler, Soma ölçeğinde bir ilçe için mutlaka gerekli ve fiili yapılanma sürecini de en kısa sürede başlatacaktır” dedi.

Vali Karadeniz’in değerlendirmesi sonrasında toplantı gündem maddelerinin görüşülmesi, dilek ve temenniler ile sona erdi.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 57
2. Beşiktaş 25 54
3. Fenerbahçe 26 54
4. Trabzonspor 26 48
5. Hatayspor 26 45
6. Alanyaspor 26 42
7. Gaziantep FK 26 40
8. Karagümrük 26 40
9. Göztepe 26 35
10. Antalyaspor 26 34
11. Sivasspor 25 32
12. Konyaspor 25 31
13. Malatyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Rizespor 26 28
16. Kayserispor 25 25
17. Başakşehir 26 25
18. Erzurumspor 26 25
19. Denizlispor 26 21
20. Gençlerbirliği 25 21
21. Ankaragücü 25 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 24 46
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 24 39
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 24 26
13. Boluspor 24 26
14. Menemenspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 24 15
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 26 62
2. M. United 26 50
3. Leicester City 26 49
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 26 44
6. Liverpool 26 43
7. Everton 25 43
8. Tottenham 25 39
9. Aston Villa 24 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 26 34
13. Crystal Palace 26 33
14. Southampton 26 30
15. Burnley 26 28
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 26 23
19. West Bromwich 26 17
20. Sheffield United 26 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 25 53
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 25 42
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 25 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Celta de Vigo 25 30
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 25 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 24 21
20. Huesca 25 20