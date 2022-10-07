Vali Karadeniz, Manisa’daki sağlık çalışmaları hakkında bilgi aldı

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa İl Sağlık Müdürlüğü görevine yeni atanan Erol Karaca’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, il genelindeki sağlık hizmetleri hakkında bilgi aldı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastane Hizmetleri Başkanlığı görevini yürütürken, 16 Eylül 2022 tarihinde İl Sağlık Müdürü olarak atanan Uzman Doktor Erol Karaca’yı ziyaret etti. İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin de katıldığı ziyarette Karaca, Manisa il genelindeki hastaneler, yatak kapasiteleri ve görevli sağlık personeli ile müdürlük tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Vali Karadeniz, İl Sağlık Müdürü Karaca’ya yeni görevinde başarılar dileyerek, gerçekleştirilen çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti.