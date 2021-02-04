Vali Karadeniz, Kırkağaç ilçesinde incelemelerde bulundu

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Kırkağaç ilçesinde yapılan deprem konutlarında incelemelerde bulundu.

Bir dizi ziyaret ve inceleme nedeniyle Kırkağaç ilçesine giden Vali Yaşar Karadeniz ilk olarak Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse’yi makamında ziyaret etti. Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek incelemelerde bulunan Vali Yaşar Karadeniz, İlçe Emniyet Müdürü Sadık Demir ve İlçe Jandarma Komutanı Oğuzhan Yılmaz’dan faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Kurum ziyaretleri sonrasında, Kırkağaç depreminde evleri hasar gören vatandaşlar için Karakurt Mahallesinde inşaatı devam eden ve mayıs ayında teslim edilmesi planlanan 40 deprem konutunu gezerek incelemelerde bulunan Vali Yaşar Karadeniz, yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı.

İlçe ziyaretinde Vali Yaşar Karadeniz’e, Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, İlçe Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, 6.Jandarma Komando Er Eğitim Alay Komutanı Jandarma Albay Ahmet Sel, Çevre ve Şehircilik İl Müdür V. Eyüp Gül, İlçe Jandarma Komutanı Oğuzhan Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Sadık Demir ve AFAD yetkilileri eşlik etti.