Vali Karadeniz, Elginkan Vakfında incelemelerde bulundu

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Elginkan Vakfı bünyesinde yer alan Ümmehan Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi’ne ziyaret ederek çalımalar hakkında bilgi aldı.

Elginkan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen ve kurum yetkilileri tarafından karşılan Vali Karadeniz, merkez bünyesinde bulunan sınıfları gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Ziyarette Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen, merkezde 26 yıldır mesleki ve teknik alanlarda, kalite, kişisel gelişim ve iletişim alanlarında yetişkin eğitimleri verildiğini, üç eğitim merkezi ve internet üzerinden verilen uzaktan eğitimlerle kursiyerlerin ücretsiz kurs ve seminerlerden faydalandığını belirtti.

Vali Yaşar Karadeniz de Elginkan Vakfı bünyesinde gerçekleştirilen çalışmaların önemli olduğunu belirterek, Yönetim Kurulu Başkanı Akçen ve kurum yetkililerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.