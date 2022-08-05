Vali Karadeniz, cemevinde düzenlenen iftara katıldı

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Akhisar ilçesi Cemevinde Muharrem Ayı nedeniyle düzenlenen iftar programına katıldı.

Alevi Kültür Dernekleri Akhisar Şubesi Cemevi’nde düzenlenen iftar programı, Hasan Doğan Dede’nin dua etmesi ve Kerbela Hadisesini anlatmasıyla başladı.

Vali Yaşar Karadeniz, bu önemli ay içinde birlikte iftar yapmanın hoşgörü, sevgi, birlik ve beraberliği güçlendirdiğini söyleyerek Muharrem ayı dolayısıyla tutulan oruçların Allah katında kabul olmasını diledi.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı iftar programında Vali Yaşar Karadeniz’e Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya ve ilçe protokolü eşlik etti.