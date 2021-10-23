Üniversitelerarası Kurul İstişare Toplantısı Manisa’da yapıldı

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK) İstişare Toplantısı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar katılımıyla Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin (MCBÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Manisa CBÜ ÜAK İstişare Toplantısına ev sahipliği yaptı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda; YÖK olarak üniversitelerle sıkça bir araya gelip birlikte çalışmayı planladıklarını belirten ve üniversitelerin kurumsal ve bölgesel çeşitli iş birlikleri çerçevesinde gerçekleştirdikleri toplantılara iştirak etmeye devam ettiklerini söyleyen Özvar, "Toplantı vesilesiyle ÜAK Yönetim Kurulunu oluşturan üniversitelerimizin değerli rektörleriyle bir araya gelip, akademimizdeki son durumu ele aldık. ÜAK’a yapılan başvuruların değerlendirilme sürecine yönelik iyileştirme çalışmalarını görüştük” dedi.

YÖK olarak üniversitelerle sık sık bir araya gelmeyi planladıklarını belirten Özvar, “Bu bağlamda üniversitelerimizle daha katılımcı ve yakın iletişim içinde olarak, Türk yükseköğretim hayatına birlikte büyük katkılar sağlayacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

İyi niyet temennileri ile sona eren toplantı, toplu fotoğraf çekimi ile nihayetlendi.

Toplantıya, Manisa CBÜ Rektörü ve Üniversitelerarası Kurul Dönem Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ataç, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve ÜAK Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.