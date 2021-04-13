’Uluslararası Engelsiz Bilişim 2021 Kongresi’ Manisa CBÜ’nün ev sahipliğinde gerçekleşeecek

BİLTEVT’ 2021: Uluslararası Engelsiz Bilişim 2021 Kongresi, “Bilişim Teknolojilerinde Evrensel Tasarım” teması ile 2-4 Eylül 2021 tarihleri arasında Manisa’da, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek. 2021 yılı partner ülkenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olacağı Kongrenin sekretaryasını ise Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu yürütecek.

Uluslararası Engelsiz Bilişim 2021 Kongresi, Kongre çağrı konuşmasını ev sahibi üniversite sıfatıyla hazırlanan videoda altyazılı ve işaret diliyle gerçekleştiren Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç şunları kaydetti: “Sevgili öğrenciler, çok kıymetli katılımcılar, değerli meslektaşlarım Uluslararası Engelsiz Bilişim 2021 Kongresi’ne Manisa olarak ev sahipliği yapmanın heyecanı içerisindeyiz. Kongremize yurt içinden ve yurt dışından alanında uzman, deneyimli çok sayıda katılımcı tecrübelerini ve birikimlerini paylaşmak üzere katılacaklar. Hepinizi kongremize bekler, kongremizin en başta Engelsiz Bilişime, insanlığa, Manisa’mıza ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim.”