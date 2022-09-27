TUTSO 4 Ekim’de seçime gidiyor

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Turgutlu Sanayi ve Ticaret Odası (TUTSO) 4 Ekim 2022 Salı günü yeni meclis üyelerini belirlemek üzere seçime gidecek.

Turgutlu’da bin 400 üyesi ve 15 meslek grubunun yer aldığı bölgenin en büyük odalarından biri olan Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odasında 4 Ekim’de yapılacak olan seçimde ilk olarak meslek gruplarının seçimi yapılacak ve yeni meclis üyeleri belirlenecek. Ardından yeni meclis üyeleri yeni yönetim ve başkanı belirlemek için oy kullanacak. Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odasında Yönetim Kurulu Başkanlığını 2013 yılından bu yana Faruk Aydın sürdürüyor.