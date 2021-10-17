banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Fenerbahçe’den Ali Şansalan’a tepki
Fenerbahçe’den Ali Şansalan’a tepki
TÜGVA iddialara camiden cevap verdi
TÜGVA iddialara camiden cevap verdi
Bitcoin'de nefesler tutuldu!
Bitcoin'de nefesler tutuldu!
Milyonlarca korona aşısı çöpe gitti!
Milyonlarca korona aşısı çöpe gitti!

Türk Kızılay Manisa Şubesinden Mevlid Kandilinde çorba ikramı

Türk Kızılay Manisa Şube Başkanlığı tarafından, Mevlid Kandili dolayısıyla vatandaşlara bin kişilik çorba dağıtıldı.

MANİSA 17.10.2021, 21:08
Türk Kızılay Manisa Şubesinden Mevlid Kandilinde çorba ikramı

Türk Kızılay Manisa Şube Başkanlığı tarafından, Mevlid Kandili dolayısıyla vatandaşlara bin kişilik çorba dağıtıldı.

Şehzadeler ilçesi Hatuniye Camii önünde, Türk Kızılay Manisa Şube Başkanlığı ikram aracında hazırlanan çorba, yatsı namazı sonrasında Kızılay gönüllüleri tarafından vatandaşlara ikram edildi. Türk Kızılay Manisa Şube Başkanı Selman Keresteci, Türk Kızılay olarak sadece zor zamanlarda değil, birlik ve beraberliğin pekiştiği özel gün ve gecelerde de vatandaşlara hizmet ettiklerini söyledi.

Mevlid Kandili dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Kızılay gönüllülerinin büyük desteği olduğunu belirten Keresteci, "Hayırsever ve gönüllülerimizin desteği ile çalışmalarımızı aralıksız şekilde sürdürüyoruz. Bugün de Mevlid Kandili dolayısıyla halkımıza bin kişilik çorba ikramında bulunduk. Emeği geçen, destek veren herkese Türk Kızılay ailesi olarak teşekkür ediyoruz" dedi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Fenerbahçe 9 19
3. Beşiktaş 9 17
4. Karagümrük 9 17
5. Galatasaray 9 17
6. Hatayspor 8 16
7. Altay 9 15
8. Konyaspor 9 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 7 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. Denizlispor 9 10
12. Altınordu 9 10
13. Adanaspor 9 9
14. Manisa FK 9 9
15. Boluspor 8 8
16. Bursaspor 8 8
17. İstanbulspor 7 7
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Aston Villa 8 10
13. Arsenal 7 10
14. Crystal Palace 7 7
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Athletic Bilbao 8 13
9. Valencia 9 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 8 11
12. Mallorca 9 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 9 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 9 2