Turgutluspor’da başkan adayı Daşkan’dan üyelere çağrı

Turgutluspor’da yarın yapılacak olan olağan kongrede aday olacağını resmen açıklayan Bülent Daşkan delegelere seslendi.

Turgutluspor Başkan adayı Bülent Daşkan, yarın gerçekleştirilecek olağan genel kurul öncesi kongre üyelerine çağrıda bulundu. Daşkan, "Turgutluspor kongre üyelerinin yarın yapılacak olan olağan genel kurulda alınacak kararlarla alakalı yüksek katılımını rica ediyorum, genel kurula katılarak kulübümüze sahip çıkmaya gelecekteki güzel günlere katkı sunmaya çağırıyorum. Camiamızı coşku heyecan birliktelik içerisinde görmek kulübümüzü başarıya ulaştırmak en önemli güç olacaktır. Kulübümüzün tüm bileşenlerinden fikir alışverişinde bulunacağız" dedi.