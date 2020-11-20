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Turgutlu’daki çevreci yatırımda çalışmalar incelendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fatih Öztürk, Turgutlu Katı Atık Transfer İstasyonunu ziyaret ederek, burada görev yapan personelle bir araya geldi.

MANİSA 20.11.2020, 16:22
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Turgutlu’daki çevreci yatırımda çalışmalar incelendi
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Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fatih Öztürk, Turgutlu Katı Atık Transfer İstasyonunu ziyaret ederek, burada görev yapan personelle bir araya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınına karşı gerekli tedbirleri alırken bu süreçte belediyecilik hizmetlerini de aksatmıyor. Bu kapsamda il genelinde çevreci hizmetlerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, katı atık transfer istasyonları aracılığıyla da, evsel atıkları Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisine taşıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fatih Öztürk de, Turgutlu Katı Atık Transfer İstasyonunu ziyaret ederek burada görev yapan personellerle bir araya geldi ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını iletti. Çalışmalar hakkında bilgi alan Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fatih Öztürk, korona virüs salgına karşı tüm personellerin dikkat etmesini, tedbirleri almasını istedi.
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