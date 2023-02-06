Turgutlu’da taşımalı eğitime bir günlük kar tatili

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde taşımalı eğitim için başka mahallelere veya ilçe merkezine giden bazı mahallelerdeki öğrenciler için 1 günlük kar tatili verildi. Turgutlu Kaymakamlığından yapılan açıklamada tatilin sadece taşımalı olarak gelen öğrenciler için olduğu belirtildi.

Turgutlu kaymakamlığından yapılan açıklama şöyle: "Manisa’nın Turgutlu ilçesinin yüksek kesimlerinde devam eden olumsuz hava şartları ve kar yağışı sebebiyle 06.02.2023 tarihinde sadece belirtilen taşıma merkezine taşınan öğrencilerimiz için okullar Turgutlu Kaymakamlığı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararıyla 1 gün tatil edilmiştir."

Yapılan açıklamada taşıma merkezine taşınan öğrencilerin mahalleleri şöyle açıklandı: "Dağmarmara Niyazi Üzmez ilk ve Ortaokuluna taşınan, Karaköy, Kabaçınar, Ören, Yunusdere, Hacıisalar, Kuşlar, Çıkrıkçı ilk ve Ortaokuluna taşınan, Baktırlı, Sivrice, Karaoluk, Güney, Ayvacık, Dağyeniköy, Kurudere, Çatalköprü ilk ve Ortaokuluna taşınan, Bozkır, Kayrak, Gökgedik, ilçe merkezine taşınan ortaöğretim öğrencilerinin köyleri: Baktırlı, Sivrice, Karaoluk, Güney, Ayvacık, Dağyeniköy, Kurudere, Bozkır, Aşağıbozkır, Kayrak ve Gökgedik."

Yapılan açıklamada ayrıca 1 günlük kar tatilinin sadece taşımalı olarak gelen öğrenciler için olduğu taşımalı eğitimin verildiği yerleşim merkezlerinde oturan öğrencilerin ise okullarına devam edeceği bildirildi.