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Turgutlu’da huzur operasyonu
TURGUTLU'DA POLİS EKİPLERİ HUZUR OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRDİ. KENTİN VE VATANDAŞLARIN GÜVENLİĞİ İÇİN İLÇEDE UYGULAMA YAPAN POLİS EKİPLERİ SUÇLULARA GÖZ AÇTIRMADI.
MANİSA 28.10.2020, 09:52
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Turgutlu’da polis ekipleri huzur operasyonu gerçekleştirdi. Kentin ve vatandaşların güvenliği için ilçede uygulama yapan polis ekipleri suçlulara göz açtırmadı
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 132 polis ve 16 ekibin katıldığı uygulamada 686 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yapıldı, umuma açık iş yerleri, kahvehane ve kafeteryalar denetlendi. Şüpheli görülen kişi ve araçlarda yapılan aramada 1 kuru sıkı tabanca, 73 gram bonzai, 34 uyuşturucu hap, 2 gram kokain, 2 gram metamfetamin ele geçirildi.
Trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 44 araç ve sürücüsüne toplam 57 bin 465 lira ceza kesildi. Hakkında yakalama kararı bulunan 5, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan 4 kişi operasyonda gözaltına alındı.
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