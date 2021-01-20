Turgutlu’da ekipler aralıksız çalışıyor

Turgutlu Belediyesi ekipleri ilçe genelindeki budama, tamirat ve boyama çalışmalarına devam ediyor. Ergenekon Mahallesi ve Keresteciler Sitesinde ağaç budama, Koşukırı Camisinde boyama; Selvilitepe Mahallesinin üç sokağında ise tamirat çalışmaları ekipler tarafından titizlikle yürütülüyor.

Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından meydan, cadde ve sokaklarda yer alan ağaçların sağlıklı büyümeleri, hastalıklara karşı direnç göstermeleri ve estetik açısından güzel bir görünüme kavuşması için Ergenekon Mahallesi Vatan Caddesi ve Keresteciler Sitesindeki ağaçların budama işlemleri gerçekleştiriliyor. Koşukırı Camisinin boyama çalışmaları da Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yürütülüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise altyapı çalışmaları sırasında kazılan alanların tamirat çalışmalarını gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan program doğrultusunda Selvilitepe Mahallesindeki Başak Sokak, İlkyaz Sokak ve Üzümcü Sokakta tamirat çalışmaları sürdürülüyor.

Çalışmalar hakkında açıklamada bulunan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, “Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz ilçemizin tüm noktalarında gerekli tüm çalışmaları gerçekleştiriyorlar. Vatandaşlarımızın hiçbir sorunla karşılaşmadan, güvenli ve konforlu bir yaşam sürmeleri için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.