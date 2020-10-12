Turgutlu’da çalışmalar hız kesmiyor
TURGUTLU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN ERGENEKON MAHALLESİNDE İKİ BİN METREKARELİK PARKE TAŞI DÖŞEME ÇALIŞMALARI İLE TURGUTLU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE (TOSB) DOLGU VE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR. PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ İSE CAMİ VE OKULLARIN BAKIM VE BOYAMA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR.
Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Ergenekon Mahallesinde iki bin metrekarelik parke taşı döşeme çalışmaları ile Turgutlu Organize Sanayi Bölgesinde (TOSB) dolgu ve düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise cami ve okulların bakım ve boyama çalışmalarına devam ediyor.
Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Ergenekon Mahallesi Cennet Sokak’ta iki bin metrekarelik parke taşı döşeme çalışmalarını gerçekleştiriliyor. Turgutlu Organize Sanayi Bölgesinde (TOSB) imara yeni açılan yol üzerinde dolgu ve düzenleme çalışmaları yine Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan palmiye ağaçlarının budama çalışmalarını gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca cami ve okulların boyama çalışmalarına da devam ediyor. Bu kapsamda Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Samiye Nuri Sevil Ortaokulu, Gazi Ortaokulu ile Güney Mahallesi Camisinin bakım ve boyama çalışmaları ekipler tarafından tamamladı.
Turgutlu Belediyesi ekiplerinin çalışmaları hakkında konuşan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, “Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz merkez ve kırsal mahallelerimizdeki çalışmalarına devam ediyorlar. Bu doğrultuda Ergenekon Mahallemiz ile Organize Sanayi Bölgemizde parke taşı döşeme ve dolgu ve düzenleme çalışmalarımız Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce sürdürülüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz Atatürk Bulvarımızda yer alan palmiye ağaçlarının budama işlemlerini tamamladı. Bununla birlikte Turgutlu’muzdaki ilkokul, ortaokul ve liseler ile merkez ve kırsal mahallelerimizde yer alan camilerimizin bakım ve boyama çalışmaları yine Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizce titizlikle yürütülüyor. Ekiplerimize işlerinde kolaylıklar, gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalarımızın da Turgutlu’muza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
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