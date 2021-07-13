Turgutlu Belediyespor Sude Özel’i renklerine bağladı

Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Kadınlar 2. Ligi öncesinde transfer çalışmalarını sürdürüyor. Belediyespor Kadın Voleybol Takımının yeni transferi Sude Özel oldu.

Turgutlu Belediye ve Belediyespor Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz ve Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser’in katılımıyla gerçekleşen imza töreninde Sude Özel, yeni sezonda Turgutlu Belediyespor formasını giyeceği sözleşmeyi imzaladı.

Voleybol hayatına Orhangazi Yıldız Spor Kulübü’nde başlayan ve orta oyuncu pozisyonunda oynayan Sude Özel, İnegöl Çarşı Spor Kulübü’nde altyapı ve 2. Lig takımlarında oynadı. İzmir Forza Spor Kulübü’nde 2019-2020 sezonunda Genç Takım kadrosunda yer alan sporcu, 2020 - 2021 sezonunda ise İnegöl Orhaniyespor Kulübü ile 2. Ligde forma giydi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Tarihinde ilk kez Turgutlu’muzu 2. Lig’de temsil edecek Kadın Voleybol Takımımız için transferlerimizi gerçekleştiriyoruz. Sude Özel de 2. Lig tecrübesi olan, genç ve başarılı bir sporcumuz. Kadın Voleybol Takımımızın hem kadının gücünü en iyi şekilde göstereceğine hem de sahada Turgutlu’muz için en güzel şekilde mücadele edeceğine inanıyoruz. Her zaman takımımızın ve kadın sporcularımızın yanındayız” dedi.

Turgutlu Belediyespor’un yeni transferi Sude Özel ise, “Profesyonel anlamda kısa sürede önemli başarılara imza atan, kadın sporculara gösterdiği değer ve destekle kadın sporcular olarak bizleri daha da mutlu eden Turgutlu Belediyespor oluşumunun bir parçası olduğum için çok mutluyum. Edindiğim bütün bilgi ve deneyimleri takımımızla paylaşacak ve Kadın Voleybol Takımımızın adını liglerde en iyi şekilde duyurmak için tüm gücümüzü ortaya koyacağız. Başkanımız Çetin Akın, Başkan Yardımcımız Fırat Honaz ve antrenörlerimize desteklerinden dolayı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.