Turgutlu Belediyesinden engelsiz buluşma

Turgutlu Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nda özel gereksinimli vatandaşlar ve aileleri için kahvaltı etkinliği düzenledi. Yürütülen farkındalık çalışmasında özel tişörtler ilgi odağı oldu.

Turgutlu Belediyesi, kentte faaliyet gösteren Turgutlu Bedensel Engelliler Derneği, özel gereksinimli vatandaşları ve protokol üyelerini 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle düzenlediği kahvaltı etkinliğinde bir araya getirdi. Tek tek masaları gezen Başkan Akın, özel gereksinimli vatandaşlar ve aileleriyle yakından ilgilenerek sohbet etti, sorunlarını ve taleplerini dinledi. Kahvaltı programında özel gereksinimli bireyler ve aileleri güzel bir gün geçirdi.

Özel tişörtler ile farkındalık sağlandı

Turgutlu Belediyesi, Engelliler Haftası’nda yürütülen farkındalık çalışmasında özel tişörtler hazırladı. “Ben senin arkadaşın olabilirdim” yazılı tişörtler ile herkesin birer engelli adayı olduğu mesajı vurgulandı. Farkındalık tişörtlerini, Başkan Çetin Akın, Başkan Yardımcıları, Daire Müdürleri gün boyunca giydi. Oldukça dikkat çeken tişörtler hakkında vatandaşlara bilgilendirmeyi Başkan Akın bizzat yaptı.

Kahvaltı programda konuşan ve engelli bireyler konusunda son derece duyarlı olduklarını ifade eden Başkan Akın, “Turgutlu Belediyesi olarak 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Bedensel Engelliler Derneği, özel gereksinimli kardeşlerimiz ve ailelerimizin katılımıyla bir araya geldik. Bizler yerel yöneticiler olarak sizlerin daha refah içerisinde yaşaması ile ilgili bütün gayretimizi gösterip hizmetlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Bu anlamda yapamadığımız hizmetler mutlaka vardır ama biz dernek başkanımızla beraber iyi niyetimizi ortaya koyup hem bu tür anlamlı günleri kutlamada hem de sizin hayatta sağlıkla ilgili giderlerinizde tutunmanızda elimizden gelen bütün katkıyı imkanlarımız doğrultusunda yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte de aynı şekilde devam edeceğiz. Bugün üzerimdeki tişörtü çok meraklı gözlerle baktığınızı görüyorum. Farkındalık oluşturalım diye böyle bir tişört giydik. Çünkü hepimiz birer engelli adayıyız. Yarım saat sonra veya bir saniye sonramızda ne yaşayacağımızı bilmediğimiz bir hayatta onların hayatlarının ne kadar zor olduğunu hep beraber tanık olmamız lazım. Onların hayatlarını kolaylaştırmak adına da üzerimize düşen bütün görevleri hep beraber yapmak zorundayız. Özel gereksinimli kardeşlerimizin bir kez daha Engelliler Haftası’nı kutluyorum” dedi.