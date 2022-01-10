Turgutlu Belediyesinde sosyal denge tazminatları bin 100 TL’ye yükseldi

Turgutlu Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetimler Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) arasında sosyal denge tazminatlarına yönelik sözleşme imzalandı. Buna göre memur ve sözleşmeli çalışanların sosyal denge tazminatları 850 TL’den bin 100 TL’ye yükseldi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ile Tüm Be-Se Manisa Şubesi İşyeri Temsilcisi Elif Ceren Müftüoğlu arasında imzalanan “Sosyal Denge Tazminat Sözleşmesi” ile geçtiğimiz yıl 850 TL olan sosyal denge tazminatları yüzde 30’luk bir zamla bin 100 TL yükseldi. Söz konusu sözleşmeye göre memur ve sözleşmeli çalışanların maaşlarına ek olarak aldıkları sosyal denge tazminatları net bin 100 TL oldu.

Eski belediye binasında düzenlenen imza töreninde konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “2019 yılında seçimi kazandığımızda belediyenin ekonomik olarak tablosu çok kötü durumdaydı. Belediyeyi 67 milyon TL’lik bir bütçeden 50 milyon TL borçla devralmıştık yani bütçenin yaklaşık yüzde 72’si borçtu. Bugüne geldiğimizde ise 2021 yılının sonunda yaklaşık 135 milyon TL gibi bir bütçeye ulaştık. Şu anda 22 milyon TL yani yüzde 17 gibi bir borcu var. Biz bu başarı hikayesini yazarken mesai arkadaşlarımızla aynı yolda birlikte yürüdük. Hem hizmetlerimizi yaptık hem de ekonomimizi çok doğru bir noktaya oturttuk. Turgutlu Belediyesi olarak cari borcu olmayan tek belediyeyiz. Esnafımıza hiç borcumuz yok. Bundan sonraki süreçte hem hizmetimizi yapmaya hem de borçlarımızı ödemeye devam edeceğiz. Bunları yaparken de sosyal belediyeciliğin olmazsa olmazı emeğin karşılığını vermemiz gerekiyordu. Bugün sosyal denge tazminatlarınıza yaklaşık yüzde 30 gibi bir zam yaparak bin 100 TL yaptık. Manisa’da 17 belediyenin yalnızca 5 belediyesinde sosyal denge tazminatları veriliyor. Sözleşmenin hem Turgutlu Belediyesine hem de mesai arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Tüm Bel-Sen Turgutlu Temsilcisi Mustafa Yıldız ile İşyeri Temsilcisi Elif Ceren Müftüoğlu, Başkan Çetin Akın’a teşekkür ederek, “Bir çok belediyenin vermediği sosyal denge tazminatını belediyemizin ekonomik koşullarına rağmen sözü yerine getirerek, ödeyen ve emeğimize sahip çıkan Belediye Başkanımız Çetin Akın’a teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Tüm Bel-Sen Manisa Şubesi İşyeri temsilcisi Elif Ceren Müftüoğlu ayrıca konuşması sırasında, “Görevi devraldığım, geçtiğimiz günlerde vefat eden İmar ve Şehircilik Müdürümüz Mustafa Biçer’i saygıyla anıyorum” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanı Semih Balaban ise “Başkanımız Çetin Akın’ın en değerli felsefelerinden biri ve partimizin temel programı olan ‘emek en yüce değerdir’ felsefesidir. Çetin Akın başkanıma ve ekibine emeğe verdiği değer nedeniyle teşekkür ediyor, Tüm Bel-Sen’e ve Turgutlu Belediyesinde hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sendikal ve emek mücadelesi bizim için vazgeçilmez bir mücadeledir. Her zaman emeğin yanındayız” şeklinde konuştu.

Turgutlu Belediyesi ile Tüm Bel-Sen Manisa Şubesi arasında gerçekleştirilen imza törenine Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Evren Erbaş, daire müdürleri ve personel ile Tüm Bel-Sen Temsilcileri Yalçın Aktaş, Mücahit Sadeer, Yaşar Yıldız, Mustafa Yıldız, Elif Ceren Müftüoğlu katıldı.