Turgutlu Belediyesi ekiplerinden üç ayrı noktada çalışma
TURGUTLU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ ÇAMPINAR VE ERGENEKON MAHALLELERİNDE YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALARINA DEVAM EDERKEN, AVŞAR ORTAOKULUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN BAKIM ONARIM İŞLERİNİ İSE TAMAMLADI.
Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Çampınar ve Ergenekon Mahallelerinde yürüttüğü çalışmalarına devam ederken, Avşar Ortaokulunda gerçekleştirilen bakım onarım işlerini ise tamamladı.
Geçtiğimiz pazar günü Turgutlu’yu etkisi altına alan sağanak ve dolu yağışından en fazla etkilenen yerlerden biri olan Çampınar Mahallesinde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Çampınar Mahallesinde yer alan arazi yollarının düzeltme çalışmaları ekipler tarafından tamamlandı.
Ergenekon Mahallesinde de çalışmalarını yürüten Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Karadut Sokak’ın Kazım Aksoy ile Nuribey Sokak kesişimlerinde dere yatağı oluşturulması ve yol geçişleri için menfez konulması çalışmalarını sürdürüyorlar. Çalışmalar boyunca her iki yola beşer adet olmak üzere toplamda on adet menfez ekipler tarafından yerleştirilecek. Bununla birlikte Avşar Ortaokulunda bakım ve tamirat çalışmaları yine Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince tamamlandı.
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hazırlanan program dahilinde Turgutlu’nun merkez ve kırsal mahallelerindeki tüm eksiklikleri tamamlamaya devam edecek.
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