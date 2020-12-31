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Trafikte yaya önceliği uygulaması yapıldı
Selendi İlçe Emniyet Amirliği Trafik Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından ortaklaşa olarak yayalara ve şoförlere yönelik yaya geçitlerinde uyulması gereken kurallar konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla uygulama yapıldı.
MANİSA 31.12.2020, 10:11
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Selendi İlçe Emniyet Amirliği Trafik Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından ortaklaşa olarak yayalara ve şoförlere yönelik yaya geçitlerinde uyulması gereken kurallar konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla uygulama yapıldı.
İçişleri Bakanlığınca 2020 ‘Yaya öncelikli trafik’ yılı ilan edilmesinin ardından Selendi’de yaya geçitlerinde trafik polisi ekipleri ve Selendi İlçe Jandarma Trafik Timleri tarafından denetim yapıldı. Ekipler ortaklaşa olarak ışıksız yaya geçitlerinde başta araç sürücüleri olmak üzere yayaların ve araç trafiğinin yoğun olarak bulunduğu noktalarda vatandaşları bilgilendirdi.Işıksız yaya geçitlerinde sürücülerin yayalara öncelik verip vermediği uygulamalı olarak test edilirken sürücülerin önceliği yayalara verdiği görüldü.
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